Oğuzhan Uğur’un ‘tek başıma 3 simit yedim’ diyen eski AKP’li gence verdiği yanıt olay oldu

Babala Tv’de ‘3 tane simit yedim’ diyen gence Oğuzhan Uğur, “Sen tam AK Parti’den ayrılamamışsın” diyerek yanıt verdi.

Oğuzhan Uğur’un ‘tek başıma 3 simit yedim’ diyen eski AKP’li gence verdiği yanıt olay oldu

Editör: Bengü Zorlu

Oğuzhan Uğur’un kurucusu olduğu Babala Tv’de Eskiden AKP’ye oy verdiğini açıklayan genç, Oğuzhan Uğur’a, ikram edilen simitler için teşekkür ederek üç tane yediğini söyledi.

TİP milletvekillerinin katıldığı bölümde ‘3 tane simit yedim’ diyen gence Oğuzhan Uğur’un verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.

TİP Milletvekili Sera Kadıgil “Oğlum ben bir tane yiyemedim; nerde bunlar’ diyorum” ifadesini kullanırken, Oğuzhan Uğur’un “Sen tam AK Parti’den ayrılamamışsın” demesiyle salonda kahkaha tufanı koptu.

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