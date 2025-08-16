Oje kullanımına yönelik yeni yasak kapıda

Oje kullanımına yönelik yeni yasak kapıda

Kadınlar tırnaklarının daha bakımlı görülmesi adına kalıcı oje, oje ya da takma tırnak gibi farklı ürünler kullanabiliyor. Bu kapsamda Avrupa Birliği’nden dikkat çeken bir adım geldi. Avrupa Birliği milyonlarca kadının kullandığı jel oje ve tırnak bakım ürünlerinde bulunan ve kanserojen olarak sınıflandırılan bir maddeyi yasaklamaya hazırlanıyor.


Yeni AB düzenlemesi, yakın zamanda "kanserojen veya toksik" olarak yeniden sınıflandırılan bazı kimyasalların yasaklı bileşenler listesine eklenmesini zorunlu hale getiriyor. Bu maddelerden biri olarak TPO (Trimetilbenzoil difenilfosfin oksit) adlı kimyasal önplana çıkıyor.

Tırnak teknisyenlerinin, önceden satın almış olmaları halinde bile TPO içeren ürünleri 1 Eylül'den önce envanterlerinden çıkarmaları ve kullanmayı durdurmaları şart.

oje1.jpg

TPO, özellikle jel ojelerin UV veya LED lamba altında hızla sertleşmesini ve kurumasını sağlayan bir "fotobaşlatıcı" olarak bilinen ve tırnak yapımında kullanımı yaygın bir kimyasal maddedir.

Öte yandan söz konusu yasak, kozmetik tedarik zincirinin her halkası için yeni sorumluluklar getiriyor:

Üreticiler: Tüm ürün formüllerini acilen gözden geçirmeleri ve TPO içermeyen, yeni düzenlemelere uygun üretim yapmaları gerekiyor.

