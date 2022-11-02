2 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Okan Bayülgen kimdir? Okan Bayülgen Instagram ve sosyal medya için ne dedi?

Okan Bayülgen kimdir? Okan Bayülgen Instagram ve sosyal medya için ne dedi?

Katıldığı bir programda sosyal medya fenomenleri hakkında sert açıklamalarda bulunan Okan Bayülgen, "Hepsi çöp, hepsi zavallı" dedi. Peki, Okan Bayülgen kim? Okan Bayülgen sosyal medya için ne dedi? İşte detaylar..

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 11:49
Takip Et

Okan Bayülgen Instagram ve sosyal medya için ne dedi? Okan Bayülgen kimdir?

Okan Bayülgen kimdir? Okan Bayülgen Instagram ve sosyal medya için ne dedi?
+
Aa
-

Buket Aydın’ın sunduğu ‘Tarafını Seç’ programına katılan Okan Bayülgen sosyal medya ve Instagram hakkında konuştu. Özellikle sosyal medya fenomenleri için sert sözler sarf eden Okan Bayülgen, ‘’Hepsi çöp, hepsi zavallı’’ dedi.

‘’ZAVALLILAR HEPSİ’’

Katıldığı programda sosyal medya fenomenlerini hedef alan Okan Bayülgen, ‘’Onları çöpe atıyorum hepsini ben. Onlar çöp, hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiçbir şey olmaz onlardan. Onlar bazı aplikasyonlar geçerliliği koruduğu sürece bir şey yapabilen, bu yolla da üç beş kuruş para kazanabilen insanlar. Başka bir şey değil. Ve sevdiğimiz, tanıdığımız sanatçıların bu işlere girmesi bende utanç duygusu uyandırıyor. İnsanlar neden sanatlarını yapmak yerine Instagram üzerinden buna tenezzül ederler anlamıyorum. Çok çirkin bir şey bence.” şeklinde konuştu.

OKAN BAYÜLGEN KİMDİR?

Okan Bayülgen 23 Mart 1964 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Şişli 19 Mayıs ilkokulunu bitiren Okan Bayülgen sonrasında Galatasaray Lisesi'nde eğitimine devam etti.

Fotoğraf eğitimi almak için Fransa'ya giden Bayülgen, Tours Üniversitesi Hukuk ve Ekonomik Bilimler Fakültesi'nde hukuk okumaya başladı. Sonrasında fikri değişti ve aynı üniversitenin ekonomi bölümüne geçti. Bir yıl okuduktan sonra ekonomi eğitimini de yarıda bırakarak Türkiye'ye döndü ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bölümü sınavlarını geçerek eğitimine başladı.

1989 yılında mezun olduktan sonra Mimar Sinan Üniversitesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı.

1989-1994 yılları arasında Devlet Tiyatroları'nda çeşitli oyunlar yöneten Bayülgen, bu çalışmaları sayesinde Türkiye'nin en genç tiyatro yönetmeni unvanına sahip oldu.

Okan Bayülgen, Radyoculuğa 1991 senesinde Kent FM'de Son Saatler programı ile başladı.

Bayülgen'in adı, gece yarısında atv ekranlarında yayına başlayan Gece Kuşu programı ile duyuldu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
1
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
2
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
3
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
4
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
5
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
6
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
7
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
﻿Uzmanından kritik epilasyon cihazları ve cilt uyarısı
﻿Uzmanından kritik epilasyon cihazları ve cilt uyarısı
﻿Uzmanından kritik epilasyon cihazları ve cilt uyarısı
﻿Düzce Ovası'nın üzerini sis tabakası kapladı
﻿Düzce Ovası'nın üzerini sis tabakası kapladı
﻿Düzce Ovası'nın üzerini sis tabakası kapladı
﻿Vatandaş kredi karta yüklendi! Yüzde 128 arttı
﻿Vatandaş kredi karta yüklendi! Yüzde 128 arttı
﻿Vatandaş kredi karta yüklendi! Yüzde 128 arttı
﻿Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
﻿Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
﻿Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.