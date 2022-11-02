Okan Bayülgen kimdir? Okan Bayülgen Instagram ve sosyal medya için ne dedi?

Buket Aydın’ın sunduğu ‘Tarafını Seç’ programına katılan Okan Bayülgen sosyal medya ve Instagram hakkında konuştu. Özellikle sosyal medya fenomenleri için sert sözler sarf eden Okan Bayülgen, ‘’Hepsi çöp, hepsi zavallı’’ dedi.

‘’ZAVALLILAR HEPSİ’’

Katıldığı programda sosyal medya fenomenlerini hedef alan Okan Bayülgen, ‘’Onları çöpe atıyorum hepsini ben. Onlar çöp, hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiçbir şey olmaz onlardan. Onlar bazı aplikasyonlar geçerliliği koruduğu sürece bir şey yapabilen, bu yolla da üç beş kuruş para kazanabilen insanlar. Başka bir şey değil. Ve sevdiğimiz, tanıdığımız sanatçıların bu işlere girmesi bende utanç duygusu uyandırıyor. İnsanlar neden sanatlarını yapmak yerine Instagram üzerinden buna tenezzül ederler anlamıyorum. Çok çirkin bir şey bence.” şeklinde konuştu.

OKAN BAYÜLGEN KİMDİR?

Okan Bayülgen 23 Mart 1964 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Şişli 19 Mayıs ilkokulunu bitiren Okan Bayülgen sonrasında Galatasaray Lisesi'nde eğitimine devam etti.

Fotoğraf eğitimi almak için Fransa'ya giden Bayülgen, Tours Üniversitesi Hukuk ve Ekonomik Bilimler Fakültesi'nde hukuk okumaya başladı. Sonrasında fikri değişti ve aynı üniversitenin ekonomi bölümüne geçti. Bir yıl okuduktan sonra ekonomi eğitimini de yarıda bırakarak Türkiye'ye döndü ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bölümü sınavlarını geçerek eğitimine başladı.

1989 yılında mezun olduktan sonra Mimar Sinan Üniversitesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı.

1989-1994 yılları arasında Devlet Tiyatroları'nda çeşitli oyunlar yöneten Bayülgen, bu çalışmaları sayesinde Türkiye'nin en genç tiyatro yönetmeni unvanına sahip oldu.

Okan Bayülgen, Radyoculuğa 1991 senesinde Kent FM'de Son Saatler programı ile başladı.

Bayülgen'in adı, gece yarısında atv ekranlarında yayına başlayan Gece Kuşu programı ile duyuldu.