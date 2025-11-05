Okan Bayülgen geçtiğimiz günlerde Melis İşiten ile Zaten Şov programına katıldı. Bayülgen aşk konusu hakkında "Herkes birbirine aşık oluyor. Şıpsevdilik var. Biraz gerçeklerden kaçış gibi geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Sunucu, bunun üzerine "Sevişmek için âşık olun diyorlar artık" sözlerine karşılık da Bayülgen "Bence artık yeterince sevişilmiyor da. 80'ler ve 90'larda çok seviştik ve şimdi sevişme kalmadı. Sevişilecek insan kalmadı, hepsiyle seviştik. Seviştiklerim ölmeye de başladı. Cenazelerine de gidemiyorum, 'Bununla sevişmiş' diyecekler, ayıp olacak" demişti.

Okan Bayülgen'in bu sözlerine sosyal medyadan tepki yağarken, ünlü şarkıcı Ebru Polat’ta tepkisiz kalmadı.

‘OKAN'IN İŞLEVLERİ BİTTİ'

Ebru Polat; 'Kadınları bu kadar değersizleştirebileceğini düşünmüyorum. Okan'ı da çok severim. Benim çok iyi arkadaşımdır. Arada böyle çıkışlar yapmayı sever. Sevişecek kadın kalmadı derken bence kadınları değersizleştirmek istemedi, bence kendiyle alakalı bir sinyal vermek istedi. Belki de ben artık sevişemiyorum. Bazı işlevlerim yok artık demek istedi. Muhtemelen Okan'ın işlevleri bitti' dedi.