Okan Bayülgen'in geçtiğimiz hafta "Melis İşiten'le Zaten Şov" isimli YouTube programında “Sevişecek insan kalmadı, hepsiyle seviştik. Seviştiklerim ölmeye de başladı” sözleri Türkiye gündeminde geniş yer buldu.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Bayülgen'in 1996-1998 yılları arasında evli olduğu eşi Zeyno Günenç konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Oyuncu Zeyno Günenç, eski eşi Okan Bayülgen'in "Seviştiğim insanların cenazelerine gidemiyorum" şeklindeki sözlerine, "Ben ölmedim. Onu her haliyle çok severim. Okan'ın zekâsı bize lâzım" sözlerini sarf etti.

"ONUN ZEKASI TÜRKİYE'YE LAZIM"

Zeyno Günenç, Okan Bayülgen'in zekâsının Türkiye'ye lazım olduğunu söyledi. Günenç, "Yani Okan öyle sivri laflar etmeyi sever, onu her haliyle çok severim. Eşim de seviyor. Okan ile tatlı bir ilişkimiz var. Onun zekâsı Türkiye'ye lâzım. O zekâda bir insan mutlaka olmalı. Kafamızı açıyor iyi geliyor bize" ifadelerini kullandı.