2 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Okan Bayülgen'in TV100'de yaptığı Ajda Pekkan şakası gerçek oldu. Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

Okan Bayülgen'in TV100'de yaptığı Ajda Pekkan şakası gerçek oldu. Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

Ünlü şovmen Okan Bayülgen’in tv100 ekranında yayınlanan “Uykusuzlar Kulübü” programındaki Ajda Pekkan şakası gerçek oldu, sosyal medya yıkıldı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 17:36
Takip Et

Okan Bayülgen'in Ajda Pekkan hakkında söylediği sözler gerçek oldu

Okan Bayülgen'in TV100'de yaptığı Ajda Pekkan şakası gerçek oldu. Sosyal medya bu videoyu konuşuyor
+
Aa
-

 Ajda Pekkan’ın geçtiğimiz hafta sonu Kuruçeşme Arena’daki konseri ve yaptığı dans gösterileri çok ses getirmişti.

Özellikle Süperstar’ın yaptığı oryantal dans sosyal medyada gündem olmuştu.

OKAN BAYÜLGEN'İN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Okan Bayülgen, tv100 ekranında dün gece yayınlanan “Uykusuzlar Kulübü” programının medya arkasında Ajda Pekkan’ın Kuruçeşme sahnesindeki dansını konu aldı.

Bayülgen, “Ajda Hanım dans ediyor, ambulans çağırıldı. Ondan sonra bir kalça kırığı olmasın, bir şey olmasın” dedi.

Programdan saatler sonra Ajda Pekkan evindeki merdivenlerden düşüp kalçasını çatlattı.

Okan Bayülgen’in dünkü programını izleyenler bu ilginç tesadüfe çok şaşırdı.

Ünlü şovmenin bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

NE OLMUŞTU?

Pop müziğin Süperstarı Ajda Pekkan’dan kötü haber geldi. Bu sabah evinde düşen 76 yaşındaki Pekkan’ın kalça kemiği çatladı. Ajda Pekkan apar topar kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

Tüm konserleri de iptal edilen Ajda Pekkan’ın sosyal medya hesabından ünlü sanatçı hakkında duyuru yapıldı. 

KONSERLERİ İPTAL OLDU

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sn. Ajda Pekkan'ın sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak neticesinde ameliyata alınmış olup, kasım ayı konserlerimizi üzülerek iptal ettiğimizi belirtmek isterim.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
1
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
2
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
3
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
4
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
5
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
6
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿Maaşlar hesaplandı. Bağ-Kur, SGK, emekli ve memur zammı. Yeni maaşlar ne kadar olacak
7
﻿Maaşlar hesaplandı. Bağ-Kur, SGK, emekli ve memur zammı. Yeni maaşlar ne kadar olacak
﻿Maaşlar hesaplandı. Bağ-Kur, SGK, emekli ve memur zammı. Yeni maaşlar ne kadar olacak
﻿Ekim ayında dış ticaret açığı yıllık yüzde 430 arttı
﻿Ekim ayında dış ticaret açığı yıllık yüzde 430 arttı
﻿Ekim ayında dış ticaret açığı yıllık yüzde 430 arttı
﻿FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon
﻿FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon
﻿FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon
﻿İklim aktivistlerinden protestolara ara verme kararı 
﻿İklim aktivistlerinden protestolara ara verme kararı 
﻿İklim aktivistlerinden protestolara ara verme kararı 
﻿Sürücünün ehliyeti yokmuş! Gizem ile 6 aylık kızını hayattan koparmıştı
﻿Sürücünün ehliyeti yokmuş! Gizem ile 6 aylık kızını hayattan koparmıştı
﻿Sürücünün ehliyeti yokmuş! Gizem ile 6 aylık kızını hayattan koparmıştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.