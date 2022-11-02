Okan Bayülgen'in TV100'de yaptığı Ajda Pekkan şakası gerçek oldu. Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

Ajda Pekkan’ın geçtiğimiz hafta sonu Kuruçeşme Arena’daki konseri ve yaptığı dans gösterileri çok ses getirmişti.

Özellikle Süperstar’ın yaptığı oryantal dans sosyal medyada gündem olmuştu.

OKAN BAYÜLGEN'İN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Okan Bayülgen, tv100 ekranında dün gece yayınlanan “Uykusuzlar Kulübü” programının medya arkasında Ajda Pekkan’ın Kuruçeşme sahnesindeki dansını konu aldı.

Bayülgen, “Ajda Hanım dans ediyor, ambulans çağırıldı. Ondan sonra bir kalça kırığı olmasın, bir şey olmasın” dedi.

Programdan saatler sonra Ajda Pekkan evindeki merdivenlerden düşüp kalçasını çatlattı.

Okan Bayülgen’in dünkü programını izleyenler bu ilginç tesadüfe çok şaşırdı.

Ünlü şovmenin bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

NE OLMUŞTU?

Pop müziğin Süperstarı Ajda Pekkan’dan kötü haber geldi. Bu sabah evinde düşen 76 yaşındaki Pekkan’ın kalça kemiği çatladı. Ajda Pekkan apar topar kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

Tüm konserleri de iptal edilen Ajda Pekkan’ın sosyal medya hesabından ünlü sanatçı hakkında duyuru yapıldı.

KONSERLERİ İPTAL OLDU

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sn. Ajda Pekkan'ın sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak neticesinde ameliyata alınmış olup, kasım ayı konserlerimizi üzülerek iptal ettiğimizi belirtmek isterim.”