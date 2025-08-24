Okan Buruk 0 euro - Barış Alper Yılmaz 40 milyon euro! İnsanda biraz utanma olur

Cüneyt Muharremoğlu yazdı...

Hafıza-i beşer nisyan ile malüldür yani unutkanlık insanlık halidir. Son günlerde Barış Alper Yılmaz'ın Suudi Arabistan'ın NEOM takımına transfer olmak istemesi ve sonrasında yaşananlar bana bu sözü anımsattı. Taraftarın 25 yaşındaki futbolcuya tepki göstermesi normal karşılanabilir ama özellikle basında yer bulan bazı gazeteciler gerek televizyonlarda gerekse YouTube yayınlarında büyük laflar ediyorlar. "Kimse Galatasaray'ın üstünde değildir. Gerekirse Barış Alper kadro dışı bırakılır. Bir daha kulübün kapısından geçemez" diyorlar. 'Had' bildiriyorlar.

HASAN ŞAŞ: HERKES HAD BİLSİN

elki Barış Alper'e en çok laf söyleyebilecek insanlardan biri Hasan Şaş. Futbolcuyken kendisine gelen astronomik teklifleri kabul etmemesi bu hakkı ona tanıyor. Şaş, dün gece özetle şunları söyledi: "O Barış'sa, o da Galatasaray! Galatasaray ağaçtır, gerisi dal... Kırılır gider. Transfer bitimine 10 gün kala sen ile menajerin Galatasaray Kulübü üzerinde baskı yaratmaya çalışıyorsun. Sen hangi dünyada yaşıyorsun, sen kime baskı yapıyorsun! Kim alttan para götürüyor. Galatasaray bunu deşifre edecek kardeşim, ben Galatasaray taraftarı olarak bunu istiyorum. Ekran karartmak nedir? Sen kimsin menajer? Yeter! Herkes bir had bilsin."

HAİN OKAN BURUK'TAN ŞAMPİYON OKAN BURUK TEK KURUŞ KAZANDIRMADI

Madem bu laflar rahat rahat söyleniyor o zaman filmi 2000-2001 sezonuna alalım. Üst üste dört kez şampiyon olan Galatasaray ligde Fenerbahçe ile çekişiyor. Ligin bitimine iki hafta kala 13 Mayıs 2001'de sarı-kırmızılılar kendi sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. 33'te Okan Buruk, Hakan Kutlu'ya gereksiz bir sertlikle faul yapıyor ve ikinci sıradan kırmızı kart görüyor. Karşılaşma 2-1 başkent ekibinin üstünlüğüyle biterken Galatasaray o sezon şampiyonluğu Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Fenerbahçe'ye kaptırıyor. Sarı-kırmızılıların en iyi futbolcuları Emre Belözoğlu ile Okan Buruk'un sezon sonunda sözleşmeleri bitiyor. İki futbolcunun Inter ile anlaştığı iddiaları var. İddialar gerçeğe dönüşüyor. Gerçekten iki milli futbolcu sezon bitince Galatasaray'a bir kuruş kazandırmadan Inter'e imza atıyor. O dönem yönetici olan Burak Elmas, Galatasaray Başkanı olarak Fatih Terim'le yollarını ayırdığında teknik direktörlük için önüne getirilen Okan Buruk ismini veto ediyor. Elmas, "2001'de Okan'ın Inter'e gidişini asla unutamam. Sezon bitmeden Inter'le anlaşınca takımın motivasyonu ve konsantrasyonu bozuldu. Bu yüzden üst üste 5. şampiyonluğu kaçırdık. O dönemde neler yaşandığını çok iyi biliyorum. Ben başkan olduğum sürece Okan Buruk ile çalışmam" diyor. Burak Elmas'ın yerine Galatasaray Başkanı olan Dursun Özbek ise Okan Buruk'u sarı-kırmızılı takımın başına getiriyor ve şu ana kadar üst üste üç şampiyonluk yaşıyor. Okan Buruk galibiyet ve puan rekorları kırıyor.

KULÜP YARDIMCI OLACAĞININ SÖZÜNÜ VERMİŞ

Bugüne gelirsek Barış Alper Yılmaz cephesi geçmişte kendilerine verilen sözleri hatırlatarak Galatasaray'ın tutumunu eleştiriyor. Futbolcunun temsilcisi Tuncay Maldan, Sarı-kırmızılı yöneticilerin 'Şampiyonluk çok önemli' diyerek transferde kendilerine kolaylık sağlama sözü verdiğini hatırlatıyor. Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bunu doğruluyor: "Barış için geçen sezonun devre arasında West Ham’dan teklif 20+5 milyonluk euro teklif geldi. Güç kaybetmemek için bu öneriyi geri çevirdik. Sezon sonunda Premier Lig’den veya üst düzey kulüplerden gelecek tekliflere kolaylık göstereceğimizi söyledik ama göbelirli bir rakam telaffuz etmedik. Barış’a temmuz ayında Bayern Münih’ten bir teklif gelseydi, oyuncunun kariyerini de gözeterek mümkün olan en büyük kolaylığı sağlardık. Ancak, transfer döneminin bitimine on gün kala bir Arap kulübünden teklif gelirse, Galatasaray doğal olarak oyuncuyu satmak istemez; satılması halinde de yüksek bir bedel talep eder." Barış Alper Yılmaz, kendisine verilen sözün tutulmadığını düşünüyor. Kendisine gelen 40 milyon euro'luk teklifin ki bu Türkiye rekoru olacak bir an önce kabul edilmesini istiyor.

BİRİSİ DOĞRUYU SÖYLEMİYOR

Burada Galatasaray ile futbolcu arasındaki çelişkiler dikkat çekiyor. Galatasaray, teklifi yapan NEOM'u 'Bizimle temas kurmadan oyuncunun aklını çeldiler' diyerek şikayet ettiğini açıkladı. Tuncay Maldan ise "Neom ile hiç görüşmedik kulüp görüştü" diyor. Başkan Dursun Özbek, 28 Temmuz'da Barış Alper Yılmaz'ın mukavelesinde düzenleme yaparak sözleşmeyi üç yıl uzattıklarını söylerken futbolcunun temsilcisi şöyle konuşuyor: "Avrupa Şampiyonası'ndan (2024'te yapıldı) sonra Barış'ın şartlarının düzeltilmesiyle ilgili talep geldi. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra düzeltmeler oldu. Barış'ın maaşı bugün itibariyle 2 milyon euro."

"1 MİLYON EURO İÇİN FENERBAHÇE'Yİ TUTARLAR"

Milli futbolcunun temsilcisinin ifadesiyle 2 milyon euro kazanan Barış Alper Yılmaz'ın Suudi Arabistan'da maaşının kat ve kat fazlasını kazanacağı kesin. TRT yorumcusu Kaya Çilingiroğlu medyada keskin yorum yapanları şöyle suçladı: "Barış Alper bunu yapmamalıydı, Galatasaraylıya yakışmaz diyenler var. Onun alacağı paranın yüzde 1'ine Fenerbahçeli olur hepsi." Sizce Kaya Çilingiroğlu haksız mı?

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN SUÇU NE?

Şimdi burada "Kimse Galatasaray'ın üstünde değildir" diyerek Barış Alper Yılmaz'a afra tafra yapan futbol ulemalarına sormak gerekiyor. Takımına bir kuruş kazandırmadan Galatasaray'dan ayrılan Okan Buruk'a tek laf etmezken sarı-kırmızılılara belki de Türk futbol tarihinin en büyük bonservisini kazandıracak Barış Alper Yılmaz'ı hedefe koymak iki yüzlülük olmuyor mu?

KAYBEDEN BARIŞ ALPER YILMAZ OLMAYACAK

Futbol dünyasında takım ayırt etmeksizin şunu bilmek gerekiyor. Herkes kendini düşünüyor. Yani transferde Galatasaray kendi çıkarlarını maksimize etmek isterken Barış Alper Yılmaz ve menajerler de en çok kazancı elde etmeye çalışıyor. Aynı Victor Osimhen'in ya da Mauro Icardi'nin yaptığı gibi. Bu işin sonunda büyük ihtimalle kaybeden Barış Alper Yılmaz olmayacak. Giderse kulübüne yüklü miktarda bonservis kazandıracak ve Arabistan'da kesesini dolduracak. Kalırsa gönlünü hoş etmek için Galatasaray onun maaşına zam yapacak. Belki de bugünlerden 20 yıl sonra şu an hainlikle suçlanan Barış Alper Yılmaz, teknik direktör olarak antrenmana çıkmayıp başka bir takıma gitmek isteyen futbolcusuyla görüşme yapacak, onu kalmaya ikna etmeye çalışacak. Çünkü hafıza-i beşer nisyan ile malüldür.

