Okan Buruk 25. şampiyonluk için düğmeye bastı

Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u deplasmanda yenerek 24. şampiyonluklarını kutladıkları bir maçın ardından Okan Buruk'un sözleri gündem oldu.

Okan Buruk, "Bu zaferi zorlu bir atmosferde elde ettik ve çok gururluyuz. Konyaspor düşme tehlikesiyle karşı karşıya olmasına rağmen, biz sahada hak ettiğimiz bir oyun sergileyerek galip geldik. Geçen hafta da belirtmiştim, Mayıs ayı bizim ayımız ve şimdi gelecek 25. şampiyonluk için çalışmalara başlayacağız." şeklinde konuştu.

Takımın ve taraftarların bu başarıyı hak ettiğini vurgulayan Buruk, "Taraftarlarımızla birlikte bu anları yaşıyoruz ve onlara layık olmak için çalışıyoruz. Mükemmel bir oyuncu kadrosuna sahibiz ve hep birlikte büyük bir başarıya imza attık. Taraftarlarımız bu sevinci en çok hak edenler" dedi.