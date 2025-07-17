Okan Buruk 'acil' dedi! Osimhen'den sonraki transfer belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Okan Buruk 'acil' dedi! Osimhen'den sonraki transfer belli oldu

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Osimhen transferinden sonra takviye yapılmasını istediği yerler netleşti.

Napoli'den Victor Osimhen'i 75 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanan son şampiyon Galatasaray'da diğer bölgeler için de transfer hazırlıkları sürüyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un yönetime transfer konusunda öncelikli bölgeleri söylediği öğrenildi.

Ertan Süzgün'ün aktardığına göre tecrübeli teknik direktör, Osimhen transferinin ardından bir kaleci ve acil bir stoper takviyesi talep etti.

Sarı kırmızılılarda Davison Sanchez'in takımdaki geleceği de belirsizliğini korurken stoper konusunda önümüzdeki günlerde hareketlilik beklendiği ifade edildi.

Son Haberler
Murat Çalık'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme! Buca Cezaevi'ne gönderilmişti
Murat Çalık'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme! Buca Cezaevi'ne gönderilmişti
Galatasaray'dan Osimhen açıklaması: 'Her masada varız'
Galatasaray'dan Osimhen açıklaması: 'Her masada varız'
Uzmanı enfeksiyon tehlikesine karşı uyardı!
Uzmanı enfeksiyon tehlikesine karşı uyardı!
Beklenen oldu: Beşiktaş'ın rakibi Arda Turan'lı Shaktar Donetsk
Beklenen oldu: Beşiktaş'ın rakibi Arda Turan'lı Shaktar Donetsk
Okan Buruk 'acil' dedi! Osimhen'den sonraki transfer belli oldu
Okan Buruk 'acil' dedi! Osimhen'den sonraki transfer belli oldu