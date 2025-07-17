Okan Buruk 'acil' dedi! Osimhen'den sonraki transfer belli oldu

Napoli'den Victor Osimhen'i 75 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanan son şampiyon Galatasaray'da diğer bölgeler için de transfer hazırlıkları sürüyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un yönetime transfer konusunda öncelikli bölgeleri söylediği öğrenildi.

Ertan Süzgün'ün aktardığına göre tecrübeli teknik direktör, Osimhen transferinin ardından bir kaleci ve acil bir stoper takviyesi talep etti.

Sarı kırmızılılarda Davison Sanchez'in takımdaki geleceği de belirsizliğini korurken stoper konusunda önümüzdeki günlerde hareketlilik beklendiği ifade edildi.