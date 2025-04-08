Okan Buruk adım adım Fatih Terim’in yolundan gidiyor. Kimse bu hamleyi beklemiyordu

Galatasaray’ın başında geçirdiği ilk iki sezonu şampiyonlukla noktalayan ve bu sezon da en y akın Fenerbahçe’nin 3 puan önünde son 8 haftaya giren Okan Buruk için bomba bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınının aktardığı habere göre Okan Buruk, Serie A devi Lazio’nun takip listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nden erken elenilirse, Lazio’nun sezon sonunda kesin olarak teknik adam değişikliğine gideceği öne sürülüyor.

BARONI'NİN KREDİSİ TÜKENDİ

Ligde de istenilen seviyede olunamaması Teknik Direktör Marco Baroni'nin kredisini azaltmış durumda. Futbolculuk kariyerinde Inter'de forma giyen ve akıcı bir şekilde İtalyanca konuşabilen Okan Buruk'un, Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında sona erecek.

FATİH TERİM’İN YOLUNDAN

Okan Buruk olası bir Lazio transferinde, Galatasaray’ın efsane teknik direktörü Fatih Terim ile benzer bir yol çizmiş olacak. Fatih Terim 1996-2000 yılları arasında Galatasaray’la 4 yıl üst üste şampiyon olmuş ve başarısını UEFA Kupası’yla taçlandırmıştı. 2000 yılında İtalya’nın önemli kulüplerinden Fiorentina’nın başına geçen Terim, bir yıl sonra dünyanın sayılı kulüplerinden AC Milan’ın başına geçmişti.