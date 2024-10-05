Okan Buruk alarm verdi. Galatasaray’da sıcak gelişmeler

Düzenleme: Kaynak: Fanatik
Okan Buruk alarm verdi. Galatasaray’da sıcak gelişmeler

Galatasaray’da RFS’ye karşı deplasmanda alınan beraberlik sonrası Teknik Direktör Okan buruk alarm verdi. Tecrübeli teknik adam yardımcıları ve oyuncularla ayrı ayrı görüştü.

UEFA Avrupa Ligi’nde 2-0 önde götürdüğü maçta Letonya ekibi RFS ile 2-2 berabere kalan Galatasaray’da sıcak gelişmeler yaşandı. Teknik Direktör Okan Buruk, yardımcıları ile yaptığı toplantıda adeta ‘kırmızı alarm’ verdi.

Teknik heyetle yaptığı toplantısı sonrası oyuncularla da görüşen Buruk, bazı isimlerle özel olarak bir araya geldi. Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Buruk’un özel olarak görüştüğü oyuncular arasında Icardi, Barış Alper ve Abdülkerim yer aldı.

Buruk, önde basarak oynadıklarına dikkat çekerek, RFS maçında skoru 2-0’a getirmelerine rağmen gelen beraberliğin bir bahanesinin olmadığının altını çizdi.

Galatasaray, yarın kendi evinde Alanyaspor’a karşı 3 puan mücadelesi verecek.

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