Okan Buruk alarm verdi. Galatasaray’da sıcak gelişmeler

UEFA Avrupa Ligi’nde 2-0 önde götürdüğü maçta Letonya ekibi RFS ile 2-2 berabere kalan Galatasaray’da sıcak gelişmeler yaşandı. Teknik Direktör Okan Buruk, yardımcıları ile yaptığı toplantıda adeta ‘kırmızı alarm’ verdi.

Teknik heyetle yaptığı toplantısı sonrası oyuncularla da görüşen Buruk, bazı isimlerle özel olarak bir araya geldi. Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Buruk’un özel olarak görüştüğü oyuncular arasında Icardi, Barış Alper ve Abdülkerim yer aldı.

Buruk, önde basarak oynadıklarına dikkat çekerek, RFS maçında skoru 2-0’a getirmelerine rağmen gelen beraberliğin bir bahanesinin olmadığının altını çizdi.

Galatasaray, yarın kendi evinde Alanyaspor’a karşı 3 puan mücadelesi verecek.