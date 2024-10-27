Okan Buruk ameliyat dinlemiyor! Herkesin merak ettiği soru: İmha planı planı ne?

Süper Lig'in 10. haftasında tüm gözler, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiye çevrildi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi sarı kırmızılılar, hummalı bir çalışma içerisinde.

Rams Park Stadyumu’nda yarın akşam Galatasaray ile Beşiktaş’ı karşı karşıya getirecek olan derbi öncesi sarı kırmızılıların şov hazırlığı tüm hızıyla devam ediyor. Dev maç için satışa çıkan tüm biletler dün itibarıyla tükenmiş durumda. Kombine kart sahiplerinin de stada gelmesiyle birlikte, derbiyi tribünlerde 50 bin seyircinin izleyeceği tahmin ediliyor. Galatasaraylı taraftarlar, maç önü için kulüp tarafından planlanan organizasyonlara da büyük ilgi gösteriyor. Stat ve çevresinde neredeyse tüm gün devam eden etkinlikler gerçekleştirilecek ve buradan ciddi bir gelir elde edilmesi hedefleniyor.

DERBİ MOTİVASYONU EN ÜST SEVİYEDE

Galatasaray Yönetimi de Beşiktaş maçında tam kadro halinde tribünde yer almak üzere geri sayımda. sarı kırmızılılar idareciler ayrıca bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’ne giderek hem Okan Buruk’a “Geçmiş olsun” dileklerini iletecek hem de derbinin galibiyet primini oyunculara açıklayacak. Bu organizasyonla birlikte takımdaki derbi motivasyonunun en üst seviyeye çıkması bekleniyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 MAÇ

İki takımın oynadığı son derbilerden sadece tek beraberlik çıktı. Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki son 10 karşılaşmada sarı kırmızılıların galibiyetlerde üstünlüğü bulunuyor. 9’u Süper Lig, 1’i de TFF Süper Kupa mücadelesinden Aslan 5 kez galip ayrılırken, Kartal ise 4 kez rakibini mağlup etti. 1 mücadele de berabere tamamlandı.

GALATASARAY SÜPER LİG'DE GOL YAĞDIRIYOR

Galatasaray bu sezon hücumdaki performansıyla dikkat çekiyor. sarı kırmızılılar ligde geride kalan 9 haftada oynadığı 9 karşılaşmada rakip fileleri 27 kez havalandırdı ve maç başına 3 gol ortalaması tutturdu. Aslan bu performansıyla ligde en golcü takım olarak yer alıyor. Cim Bom attığı 27 gole karşılık kalesinde ise 8 gol gördü. Galatasaray bu sezon Süper Lig’de 3 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

MAÇA HANGİ SİSTEMLE ÇIKACAKLAR?

Beşiktaş derbisine yönelik son iki idmanı, apandisit ameliyatı geçiren Okan Buruk’suz yapan Galatasaray, son taktik provasını bu akşam gerçekleştirecek. Dev maçın oyun kurgusu ve oyuncu tercihleri de Buruk’un katılacağı bu antrenmanda netleşecek. Başarılı çalıştırıcı ve ekibinin aklındaki tek soru işareti ise tıpkı Elfsborg maçında olduğu gibi 3’lü stoper ve 2 santrfor düzeniyle devam etmek mi, yoksa 4’lü sisteme geri dönmek mi şeklinde ön plana çıkıyor. Okan hoca, Icardi ve Osimhen’i birlikte kullanmak istediği için, 3’lü sistem yine ağır basıyor.

SALAI'NİN FORMA GİYME OLASILIĞI YÜKSEK

Eğer Galatasaray, bir kez daha 3-4-1-2 düzenini tercih ederse, Elfsborg maçına benzer bir kurguyla sahada olacak. Sadece o gün cezalı olan Muslera, eldivenleri Günay’dan teslim alacak. Savunmada yine Kaan, Sanchez, Abdülkerim üçlüsü, orta sahada Barış, Sara, Torreira ve Yunus, önlerinde Mertens, ileride de Osimhen ve Icardi oynayacak. İki golcüyü bir arada oynatmak için 4-4-2 sistemini de düşünen Buruk, Mertens’ten veya merkezdeki 3. oyuncudan ise vazgeçmek istemiyor. Hatta bu pozisyon için Sallai de formaya çok yakın olarak gösteriliyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN KULÜBE İHTİMALİ

Okan Buruk, Elfsborg maçının ilk yarısından çok memnun olduğunu, yani ana planın tuttuğunu ve buna devam edebileceğini çok net şekilde dile getirmişti. Ancak Beşiktaş derbisinde risk almak istememesi halinde, yeniden 4-2-3-1 düzenine dönebilir. Bu durumda Kaan’ın sağ beke, Jakobs’un yokluğunda Berkan’ın sol beke geçme ihtimali yüksek. Onun dışında Osimhen’e kulübe yolu gözükecek, Icardi ilk 11’de başlayacak. Ayrıca Mertens’in forvet arkasında, Yunus’un solda, Sallai’nin de sağda oynama ihtimali var. Bu durumda Barış da kızağa çekilebilir.

JOKER OYUNCULAR GÖREV BEKLİYOR

Skorun gidişatına göre Okan hocanın oyuna müdahale planı ise ilk 11’un durumuna göre değişecek. Kulübede başlarsa Sallai, Batshuayi gibi isimler, Buruk’un ilk tercihleri olacak. Yine Kerem Demirbay, Nelsson ve 11’e giremezse Berkan da ikinci yarıda Okan Buruk’tan şans bekleyecek. Ayrıca Elfsborg maçıyla takıma dönen Ziyech’in de kadroya dahil edilmesi, yabancı sınırına takılan Yusuf Demir’in ise tribünde oturması bekleniyor.

Hastaneden taburcu olduğu sırada ayak üstü basın mensuplarıyla kısa süreli sohbet eden Aslan’ın hocası, “Derbide takımın başında olacak mısınız?” sorusuna, “Her şey yolunda, işimizin başındayız, iyiyim, çok iyiyim.” cevabını verdi. Bugün akşam saatlerindeki son taktik provaya da çıkacak olan Buruk’un, yarın kulübede yer almasında bir sakınca olmadığı bildirildi.