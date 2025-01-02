Okan Buruk, Arda Turan’ın golcüsünü istiyor. Gözden çıkarılan bonservis belli oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Eyüpspor forması giyen Ahmed Kutucu'yu kadrosunda görmek istediği belirtildi. 2027 yılına kadar Eyüpspor ile sözleşmesi bulunan Ahmed Kutucu, bu sezon 7 gol ve 5 asistlik skor katkısı yaptı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray'ın bu transfer için 2.5 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Ahmed Kutucu'yu renklerine bağlayarak kulübeyi güçlendirmeyi hedeflediği aktarıldı.

Türkiye macerası 2021'de başlayan Ahmed Kutucu, Schalke'den Başakşehir'e transfer olmuştu.

2023'e kadar Sandhausen'de kiralık olarak forma giyen Kutucu, 2023'te ise Eyüpspor'a transfer oldu.