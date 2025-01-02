Okan Buruk, Arda Turan’ın golcüsünü istiyor. Gözden çıkarılan bonservis belli oldu

Kaynak: Milliyet
Okan Buruk, Arda Turan’ın golcüsünü istiyor. Gözden çıkarılan bonservis belli oldu

Galatasaray’da transfer gündemine sürpriz bir oyuncu geldi. Sarı kırmızılılar Eyüpspor’un golcüsü Ahmed Kutucu’yu istiyor. Oynadığı futbolla milli takım kadrosuna giren oyuncu için Galatasaray’ın gözden çıkardığı bonservis belli oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Eyüpspor forması giyen Ahmed Kutucu'yu kadrosunda görmek istediği belirtildi. 2027 yılına kadar Eyüpspor ile sözleşmesi bulunan Ahmed Kutucu, bu sezon 7 gol ve 5 asistlik skor katkısı yaptı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray'ın bu transfer için 2.5 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

ahmed-kutucu-eyupspor-1727707488-149923.jpg

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Ahmed Kutucu'yu renklerine bağlayarak kulübeyi güçlendirmeyi hedeflediği aktarıldı.

Türkiye macerası 2021'de başlayan Ahmed Kutucu, Schalke'den Başakşehir'e transfer olmuştu.

2023'e kadar Sandhausen'de kiralık olarak forma giyen Kutucu, 2023'te ise Eyüpspor'a transfer oldu.

Son Haberler
Şenol Güneş, Samsunspor maçı 11’ini netleştiriyor. 4 oyuncu kadroda yok
Şenol Güneş, Samsunspor maçı 11’ini netleştiriyor. 4 oyuncu kadroda yok
Mourinho oyunculara nefes aldırmıyor. İzinleri kaldırdı
Mourinho oyunculara nefes aldırmıyor. İzinleri kaldırdı
Kağıthane’de hırsız dayak yediği kişilerden şikâyetçi oldu
Kağıthane’de hırsız dayak yediği kişilerden şikâyetçi oldu
Mersin’de sahte içki operasyonu: 3 kişi yakalandı
Mersin’de sahte içki operasyonu: 3 kişi yakalandı
CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş: Bakan Göktaş’ın kendi kurumunun rakamlarından haberi yok
CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş: Bakan Göktaş’ın kendi kurumunun rakamlarından haberi yok