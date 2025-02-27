Okan Buruk "Avrupa performansından ben de memnun değilim"

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. ve son haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "1 maç öncesine göre 11 değişik oyuncuyla başladık. Oyuncularımız çok değerli oyuncular. Onların kalitelerini, yeteneklerini görmek, performans olarak bundan sonraki haftalar için bütün oyuncularımıza şans verdiğimizi göstermek istedik. Maçın başından sonuna kadar top bizdeydi. Rakip bekledi. Biz üretmeye çalıştık. Belli yerlerde son pasları doğru yapamadık. Orijinal santrfor ile başlamadık. Morata'nın sakatlığı var.

"ÖNEMLİ BİR MAÇA HAZIRLANACAĞIZ"

3 gün sonra önemli bir maç oynayacağız. Osimhen’i son yarım saat kullandık. Oyunun genelinde topa sahip olduk ama golü bulamadık. Bundan sonraki maçlarda rekabette buna hazır olup, olmadığıyla ilgili şeyler çıkaracağız. İyi yanı kupada devam etmemiz. Ligde de çok önemli bir maça hazırlanacağız. 3 gün sonra bile değil, pazar günü 16.00’da oynayacağız. Çok önemli bir maça hazırlanacağız" diye konuştu.

"CEZA İÇİN TAHKİM KURULUNA GİDECEĞİZ"

Fenerbahçe derbisinden sonra yaptığı açıklamalardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini hatırlatan Buruk, "1 maç ceza aldım. Bu sezon hiçbir teknik direktör bununla ilgili ceza almadı. Herkes konuştu. Tük futbolun marka değerine verdiğim zarardan dolayı 1 maçlık ceza aldım. Ceza unsuru oluşturacak hiçbir şey olmadı. Tahkim Kurulu’na gideceğiz. Oradaki insanların kararına güveniyoruz, saygı duyuyoruz. Bundan sonraki maçlarda sadece kendi oynadığımız maçla ilgili soru alacağız" dedi.

"AVRUPA PERFORMANSINDAN BEN DE MEMNUN DEĞİLİM"



Son dönemdeki performanslarını değerlendiren Okan Buruk, "Avrupa’daki iki maçımız bizim istediğimiz gibi geçmedi. Rizespor deplasmanında önemli bir 3 puan aldık. Fenerbahçe maçı aradaki farkı yükseltmek için çok önemliydi. Çok sert, iki takımın da zincirlerini kırmadan ve risk almadığı bir maç oldu ve berabere bitti. 7 puan fark, 6+1 olarak görüyorum. Bu avantajımız devam etti. Bugün için çok farklı bir 11 ile oynadık. Özellikle Rize maçının ikinci yarısı iyiydi. Fenerbahçe maçında yeni oyuncular geldi. Bu oyuncuların, takımın performansının yukarı gittiğini görüyorum.

Memnun kaldığım yerler var. Fenerbahçe maçında ofansif olarak daha iyisini yapabilirdik. Bugün çok fazla pozisyona girdik, bitiremedik. Bunları ölçü almadan Kasımpaşa maçı bizim için ölçü olacak. Ligde 20 galibiyet, 4 beraberlik aldık. Avrupa performansından ben de memnun değilim. Kendimi eleştireceğim yerlerden biri bu. Türkiye Kupası’nı bunların içerisinde koymak istemiyorum. Avrupa performansı hem üzüleceğimiz hem de kendimizi sorgulayacağımız bir performans oldu. Başlangıcı farklı, bitişi farklı oldu. İki Alkmaar maçı istediğim gibi olmadı. Benim de çok eleştirileceğim noktalarda biri" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Kupası çeyrek finalinde kimle eşleşmek istersiniz?" sorusuna ise Buruk, "Kupada kim olursa olsun korkmayacağız. Finale gitmek istiyorsak, kupayı kazanmak istiyorsak, kim çıkarsa çıksın oynayacağız. Bir tercihimiz yok" dedi.