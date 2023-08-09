Okan Buruk: Bana Fenerbahçe maçını hatırlattı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Olimpija Ljubljana ile oynadıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk: Bana Fenerbahçe maçını hatırlattı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Olimpija Ljubljana'yı 3-0 yendikleri ilk maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, net bir skorla galip geldiklerini belirterek, "3-0'lık net bir skor aldık ve ikinci maç için çok büyük bir avantaj elde ettik ama bizim için hiçbir şey bitmedi." dedi.

Rakiplerine saygı duyduklarını vurgulayan Okan Buruk, şöyle devam etti:

"Bugün bizim için çok önemli çok değerli bir galibiyet aldık. Bugün iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Bunu oyunun belirli bölümlerinde gösterdiler, belirli bölümlerinde biz gösterdik ama ikinci yarıda attığımız gol sonrasında kontrol tamamen bizdeydi. Üç gol, sayılmayan goller. Bana Fenerbahçe maçını hatırlattı. Ona benzer bir maç oldu. Planımızı oyunun büyük bölümünde doğru şekilde kullandık. Maç 5-0 ya da 6-0 da olabilirdi."

Slovenya’ya tam kadro gelmediklerini, sakat ve hazır olmayan oyuncuların olduğunu anımsatan Buruk, "Galatasaray takımı oluşum aşamasında, birçok oyuncumuz bugün bizimle değildi. Oynayan oyuncular önemli katkı verdi ve bu bizim için önemli, değerliydi. Buradaki galibiyet bize moral olarak çok önemli bir şekilde etki edecek, katkı sağlayacak." diye konuştu.

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