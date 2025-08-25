Okan Buruk Barış Alper Yılmaz'a sahip çıktı

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk kadroda yer almayan ve Suudi Arabistan'a transfer haberleriyle gündemi meşgul eden Barış Alper Yılmaz konusunda açıklama yaptı.

"BARIŞ'I SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Buruk "Barış Alper Yılmaz bizim için çok değerli ve önemli bir oyuncu. Benim ona emeğim, onun Galatasaray'a emeği çok. Barış genç bir oyuncu hatada yapabilir ama ona doğru şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Barış'ta Galatasaray sevgisi hiç bir şekilde azalmadı. Oyuncumuzu linç etmememiz ve destek çıkmamız gerekiyor. Barış'ı satmayı düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.