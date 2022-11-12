﻿Okan Buruk'tan flaş Emre Belözoğlu açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir karşısında aldıkları 7 gollü tarihi galibiyetten sonra konuştu.

Buruk şunları söyledi:

"Bundan önceki haftalarda ne oynadıysak, o planın üzerinden gittik. Galatasaray ne zaman bu golleri atacak? deniyordu, bugüne nasip oldu. Özellikle Fenerbahçe'nin puan kaybından sonra çok değerli oldu bu galibiyet.

Başakşehir benim için çok önemli bir camia. Emre Belözoğlu çok başarılı, hem ligde hem Avrupa'da. Böyle bir takıma karşı böyle kazanmak çok sevindirici. Dünya Kupası arasından sonra devam etmek istiyoruz.

Kerem bugün hem hücum hem de savunmada çok etkiliydi. Geçen sezon bu oyunu bize gösteren Kerem'di zaten. Gol attıkça daha da iyi oynadık."