Okan Buruk Beşiktaş derbisi öncesi kararını verdi. 4 gole rağmen yapılan hatalara dikkat çekti

UEFA Avrupa Ligi’nde Elfsborg’u 4-3 mağlup eden Galatasaray, Beşiktaş ile kendi evlerinde oynayacağı derbi maçına odaklandı. Teknik Direktör Okan Buruk’un kritik maça nasıl bir dizilişle çıkacağı merak konusu olurken oyuncularına kritik uyarılar yaptı.

Süper Lig’in lideri Galatasaray, UEFA Avupa Ligi’ndeki Elfsborg galibiyeti sonrası gözünü Beşiktaş derbisine çevirdi. RAMS Park’ta oynanacak mücadele ligde yenilgi yüzü görmeyen 2 takımın mücadelesine sahne olacak.

Sarı kırmızılılarda son haftalarda en az 3 farkla önde olduğu maçlarda sonradan değişen oyun ve skor dikkat çekerken Teknik Direktör Okan Buruk’tan uyarı geldi. Buruk, oyuncularını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı. Takım oyun içindeki düşüşünü rehavete bağlayan tecrübeli teknik adam, bireysel hataların rakibi cesaretlendirdiğinin altını çizdi.

BEŞİKTAŞ’A KARŞI 3’LÜ SAVUNMA İLE Mİ ÇIKACAK?

Galatasaray’da en çok merak edilen konu sarı kırmızılıların Beşiktaş’a karşı 3’lü savunma ve çift forvet ile çıkıp çıkmayacağı oldu. Teknik Direktör Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Elfsborg maçında sahaya 3-5-2 dizilişi ile çıkarak forvette Osimhen ve Icardi’yi birlikte oynattı.

Ancak Buruk’un Beşiktaş’a karşı oynayacağı zorlu derbi mücadelesinde her zaman kullandığı 4’lü savunma ile sahaya çıkarak tek forvetle oynayacağı öğrenildi. Okan Buruk, 3’lü savunma ile Avrupa’da maç kazansa da bu diziliş ile özellikle kanatlarda yaşanacak boşluk ve orta sahada karşılaşacakları baskılı oyun ihtimaline karşı sezonun geri kalanında kullanacağı dizilişi ile sahaya çıkması bekleniyor.

Teknik Direktör Buruk, takımın 3-5-2 dizilişi ile oynadığı hücum oyununu beğense de defanstaki sıkıntılara dikkat çekerek eski dizilişe döneceği öğrenildi. Teknik Direktör Buruk, bu tercihini özellikle Rafa Silva ve Gedson Fernandes gibi yıldızlara dikkat çekerek yaptı. Galatasaray’da dizilişin pazartesi gününe kadar değişip değişmeyeceği henüz bilinmiyor.