Okan Buruk Beşiktaş'ın eski golcüsünü reddetti. O ismi duyanlar şaşırdı

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray'a menajerler tarafından Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst önerildi. Sarı Kırmızılılar'ın patronu Okan Buruk ise oyuncu için kararını verdi.

Okan Buruk Beşiktaş'ın eski golcüsünü reddetti. O ismi duyanlar şaşırdı

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla taçlandıran ve gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a menajerler tarafından tanıdık bir isim önerildi.

WEGHORST TEKLİF EDİLDİ
Sözcü'nün haberine göre; bonservisi Burnley'de olan ancak geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Beşiktaş, ikinci yarısını ise Manchester United'da geçiren Wout Weghorst Galatasaray'a teklif edildi.

BURUK'TAN VETO
Sarı kırmızılı yönetimin Hollandalı golcü için son kararı teknik direktör Okan Buruk'a bıraktığı ve Buruk'un ise oyun anlayışına uymadığı için Weghorst'u veto ettiği iddia edildi. 30 yaşındaki santrfor geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 9 gol atarken, Manchester United'da ise 2 kez fileleri havalandırmıştı.

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