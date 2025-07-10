Okan Buruk bitmesini istediği transferi açıkladı

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesislerinde başlarken Okan Buruk açıklamalar yaptı.

Buruk "Geçen sene bitti. Şimdi yeni bir hikaye başlıyor. Hedef 26 için hepimiz hazırız. Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli ve değerleri.

Taraftarlarımız için de önemli. Milli oyuncularımız da kampa katıldı. Roland Sallai'nin ailesel durumu var, bir gün izin istedi. Davinson Sanchez ve Alvaro Morata'ya biraz daha fazla izin verdik. Onlar 15 Temmuz'da gelecekler. Leroy Sane, Amerika’dan döndü ve 24 Temmuz'da idmanlara başlayacak.

"ZANIOLA İYİ ÇALIŞIYOR"

Nicolo Zaniolo ile ilgili haberleri okuyorum. Bizim oyuncumuz ve çok değerli bir isim. İki sene kendi isteğiyle buradan ayrıldı. Bizim oyuncumuz ve geldiğinden beri iyi çalışıyor, yabancılık çekmiyor. Bütün oyuncular için bu dönem transfer olduğu için dinamik. Kime teklif gelecek, gelmeyecek bilmiyoruz. Tek kritik konu yabancı sayımız. Zaniolo iyi çalışıyor, hazırlık maçlarında kullanacağız. Çıkış yapmak istiyor. Son iki seneyi kendi seviyesinin altında geçirdi. Çalışmalardan sonra kararımızı oyuncularımız için vereceğiz.

"OSIMHEN TRANSFERİ İNŞALLAH EN KISA SÜREDE BİTER"

Osimhen için Abdullah Kavukcu, İtalya'da. Elinden geleni yapmaya çalışıyor. Osimhen'in de bizimle devam etmek istemesi çok önemli. İnşallah bu transfer en kısa zamanda biter. Onun için elimizden geleni yapıyoruz.

"HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN GALATASARAY SEVGİSİ İNANILMAZ"

Alvaro Morata'ya ilgi var ama isteğimiz öncelikle bizimle devam etmesi. Hakan Çalhanoğlu'nu herkes ister ve orta saha olarak Avrupa'da en değerli oyuncularından biri. 16 yaşından beri tanıyorum, biliyorum. Galatasaray sevgisi inanılmaz büyük. Şu anda oynadığı bir takım var ve takımının da büyük bir gelir beklentisi oluyor. O seviyede oyuncu gönderirseniz, aynı seviyede oyuncuya çok para verirsiniz. Inter'in de beklentisi normal.

"İKİ KALECİ ALMAK İSTİYORUZ"

Kalemizde Günay var, içimiz çok rahat. Yine de Günay'la yarışacak iki kaleci almak istiyoruz. Mauro Icardi herkesin çok sevdiği bir isim. Sakatlıktan yeni çıktı ve onu koruyarak gideceğiz. Yavaş yavaş takıma katacağız. Tekrar bir sakatlık yaşamasını istemiyoruz. Dönüşü ve bizimle olması çok önemli.

Bütçemizi nasıl kullanacağımızı düşündüğümüzde Osimhen transferi bizim için öne çıkıyor. Diğer yüksek maliyetli oyuncular için girişimimiz olmadı.

"OYUNCULAR GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR"

Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni bir arada götürmek kolay değil. Galatasaray'ın yükselişi devam ediyor ve Şampiyonlar Ligi'ne katılacağımız için oyuncuları getirmek kolay oluyor. Sane transferi, Avrupa'da çok ses getirdi. Birçok oyuncuyla görüşüyoruz, oyuncuların isteği Galatasaray'a gelmek. Galatasaray’ın marka değeri çok fazla."