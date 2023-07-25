Okan Buruk: Bizim kalitemizdeki bir takımın daha iyi oynaması gerekirdi

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 2-2 biten Zalgiris maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk: Bizim kalitemizdeki bir takımın daha iyi oynaması gerekirdi

Teknik direktör Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

''RAHAT KAZANABİLECEĞİMİZ BİR MAÇ OLABİLİRDİ''
"Bugün maçın büyük bir bölümünde kendi kendimizi zora soktuk. Çok rahat kazanabileceğimiz bir maç olabilirdi. Net pozisyonlarımız vardı. Rakibe de çok net pozisyonlar verdik."

''BİZİM KALİTEMİZDEKİ BİR TAKIMIN DAHA İYİ OYNAMASI GEREKİRDİ''
"Bu maç bizim için eksi. Hem takım savunması anlamında hem savunma merkezindeki oyuncuların performansları... İki gol yedik. İyi savunma yapamadık. Hücumda da şanslar bulduk. Biraz daha sakin olmamız, kaliteyi ortaya koymamız lazımdı. 2-1 sonrası 3. gol için şanslar geldi. Son dakikada basit bir gol yedik. Maçın geneline baktığımızda, bizim kalitemizdeki bir takımın daha iyi oynaması gerekirdi. Sentetik saha, Avrupa maçı ortamı gibi birçok etken var ama Şampiyonlar Ligi elemesi oynuyorsak daha dikkatli olmamız gerekiyor. Rakibimiz de iyi savundu. İyi çıkışları oldu. Her an tehlike yaratabilecek bir takım. Daha iyi hazırlanmamız gerekiyordu. Maçı kazanmış gibiyken son dakika gol yedik. 2-2 ile gitmek bizi biraz üzdü."

ANGELINO AÇIKLAMASI
"Angelino'ya bir kramp girdi. Önemli bir şeyi yok gibi görünüyor.

''NELSSON EN KÖTÜ MAÇLARINDAN BİRİNİ OYNADI''
"Nelsson belki de en kötü maçlarından birini oynadı. Kimse hazır değil ama bu seviyede daha iyi olmamız gerekiyordu. Takım savunmamızın daha iyi olması gerekiyordu. Doğru yerleşemedik."

BAKAMBU SÖZLERİ
"Bakambu kadroya yazıldı. İstanbul'da antrenmanlarına devam ediyor. Her şey iyi giderse ikinci maçın kadrosunda olacaktır."

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