Okan Buruk: Bu maçı kazanacağımız kadar oynadık

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"İLK MAÇLAR ZOR OLABİLİYOR"

Okan Buruk, oyuncularının 1 haftalık aranın ardından maça iyi konsantre olduklarını belirtti. Aralar sonrası ilk maça çıkmanın bazen zor olabileceğini ifade eden Buruk, şunları söyledi:

“1 haftalık aranın ardından dinlendik. Bu aralar sonrası ilk maça hazırlanmak bazen zor oluyor. Konsantrasyonumuz iyiydi. Rakibimizin oyunu beklediğimiz gibi geçti. Çok fazla uzun top ve ikinci toplar vardı. Top bizdeyken kalitemizi sahaya yansıtmamız gerekiyordu. İkinci yarı biz de uzun topla oynamaya başladık, o da bize zor anlar yaşattı.”

"İYİ BİR MAÇ DEĞİLDİ AMA KAZANMAK ZORDU"

Buruk, maçın genelinde çok fazla pozisyon vermediklerini ancak ikinci yarıda bir net pozisyon verdiklerini vurguladı. 1-0'lık üstünlükten sonra ikinci golün gelmesinin oyun için belirleyici olabileceğini belirten deneyimli teknik adam, şunları söyledi:

“Çok güzel bir maç olmadı. İyi bir maçtan çok kazabileceğimiz bir maç olarak düşündüm. Maçın sonunda geriye çekilince pasla çıkmaya başladılar, onun dışında uzun topla çıkıyorlardı. İlk yarıda pozisyon vermedik ama ikinci yarıda bir tane net pozisyon verdik. 1-0 sonrası ikinci golü bulmak oyunu değiştirebilirdi.”

"GÖZTEPE İLE OYNAMAK ZOR"

Galatasaray'ın zor bir maç çıkardığını söyleyen Buruk, Göztepe'nin oynadığı oyun hakkında şunları ekledi:

“Göztepe ile oynamak gerçekten zor. Championship maçı gibiydi. Top hep havadaydı. Yere indirince iyi işler yaptık. Bu maçı kazanacağımız kadar oynadık.”

"HEDEFİMİZ KAZANMAK, RAKİPLERİMİZE BAKMIYORUZ"

Şampiyonluk yolundaki stres konusunda gelen soruya yanıt veren Okan Buruk, takımın ruh haliyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Stres olmaması gerekiyor. Önde olan biziz, rahatlık da olmaması gerekiyor. İkisinin arasında dengeyi bulmalıyız. Aynı ciddiyetle maçlara çıkmalıyız. 11 puan farkla öndeyiz, amacımız maçlarımızı kazanmak, rakibimize bakmamak. Onların puan kaybetmesinden çok, biz kazanarak yolumuza devam edeceğiz.”

"HEM SAVUNMA HEM HÜCUMDA TAKVİYE DÜŞÜNÜYORUZ"

Okan Buruk, devre arası transfer çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulundu. Hem savunma hem de hücum hattına takviye yapmayı düşündüklerini belirten Buruk, “İlkay, herkesin isteyeceği kalitede bir oyuncu. Onun Galatasaray’a gelmesi bizi sevindirir. Ancak şu an Manchester City’de oynamaya devam ediyor ve sezonu orada bitirecek gibi görünüyor. Biz de Icardi sakatlanınca onun profilinde bir oyuncu arıyoruz” dedi.

"KADROMDAN MEMNUNUM, GENİŞLETMEYE İHTİYACIMIZ VAR"

Buruk, mevcut kadrosundan memnun olduğunu ve geniş bir kadro ile Avrupa’daki başarıyı hedeflediklerini ifade etti:

“Elimdeki oyunculardan memnunum. 3 kulvarda oynamak için geniş bir kadroya ihtiyacımız var. Bazen daraldığımızı hissedebiliyoruz. Hem savunma hem de hücumda farklı rolleri oynayabilecek bir oyuncu arıyoruz.”

"BERKE ÖZER VE AHMED KUTUCU İLE GÖRÜŞME OLMADI"

Transferle ilgili olarak Ahmed Kutucu ve Berke Özer hakkında Eyüpspor’la herhangi bir görüşmeleri olmadığını belirten Buruk, şu şekilde devam etti:

“Şu ana kadar Ahmed Kutucu ve Berke Özer için herhangi bir görüşmemiz olmadı. Muslera bizim için önemli ve değerli bir oyuncu. Soyunma odasında lider. Bu oyuncuların performansı devam ettikçe biz de başarıya devam edeceğiz. 3. şampiyonluk bu oyuncularla olacak.”

"MUSLERA İLE DEVAM ETMEK İSTERİM"

Son olarak, takımın kaptanı Fernando Muslera hakkında konuşan Buruk, “Muslera bizim için çok değerli. Hem oyuncu hem de kaptan olarak takımın temel taşlarından biri. Onunla devam etmek isterim. Zor bir yol ama bu oyuncularla 3. şampiyonluğu kazanmak istiyoruz” dedi.