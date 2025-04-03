Okan Buruk burnunu sıkan Mourinho'ya yanıt verdi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’yi 2-1’lik skorla eledi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Onlara karşı yakın zaman bir maç oynamıştık. Aşağı yukarı rakibimizin ne oynadığını biliyorduk. Lig maçına göre çok daha iyi yaptık. Hücum geçişlerini doğru yaptık. İlk yarı çok rahat bir şekilde 3-4 farklı skorla bitirebilirdik. İkinci yarı rakibimizin hamleleri oldu. Bizim hamlelerimiz oldu. Oyun için de üçüncü golü atabilsek maçı erken bir şekilde bitirebilirdik. Son dakika rakibimizin çok net pozisyonu oldu, Davinson Sanchez çıkardı. Genel olarak performansımızdan, istediğimizden, konsantrasyonumuzdan çok memnunum.

"İKİ KUPAYI KOVALAMA ŞANSIMIZ VAR"

Bugün 6 Türk oyuncu ile sahaya çıktık. Bu da aslında Türk futbolu açısından da sevindirici şeylerden biri. Milli takım da son maçlarda başarılıydı. Bizim de birçok milli oyuncumuz var. Buraya gelip bizlerle berabere olan taraftarlarımıza teşekkür ederim. Televizyon başında seyreden Galatasaray taraftarına bu galibiyeti armağan ediyoruz. En büyük pay oyuncularımın. Oyuncularıma bu galibiyet için teşekkür ederim. Çok büyütmeyeceğiz, lig bizi bekliyor, iki kupayı kovalama şansımız var. Hafta onu maçımız yok. Yarın antrenman yapacağız sonra dinleneceğiz" diye konuştu.

"MOURINHO'NUN FİZİKSEL MÜDAHALESİNİ DOĞRU BULMUYORUM"

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun, kendisine yaptığı fiziki müdahalenin sorulması üzerine Buruk, "Bence güzel bir maç oldu. İki takım da pozisyona girdi. Lig maçını bu anlamda eleştirilmiştik. Bugün tam tersi güzel maç oldu. Saha içinde ateşli bir şekilde oyuncuların performansı, sahada dışı aynı şekilde, yedek kulübeleri aynı şekilde.

Ben öncellikle maç öncesi ki takım teknik direktörünün elimi sıkmasını isterdim. Maç sonu da aynı şekilde birbirimizin elini sıkıp, ayrılmak isterdim. Bu şekilde olmadı. Ben de, o da hakemleri tebrik etmeye gitti. Devamında fiziksel tepkisini doğru bulmuyorum. Bu konuda çok fazla konuşmayacağım" diye cevap verdi.