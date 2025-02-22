Okan Buruk derbi performansı ile dikkat çekiyor

Kaynak: İHA
Okan Buruk derbi performansı ile dikkat çekiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un derbi performansı Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çekiyor. Tecrübeli teknik adam, ezeli rakiplerine karşı çıktığı 12 maçta 8 galibiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, pazartesi günü evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında 13. derbisine çıkacak. Takımda 3. sezonunu geçiren Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 12 kez karşı karşıya geldi.
Okan Buruk'lu Galatasaray, sarı-lacivertlilere karşı 1'i hükmen olmak üzere toplam 4 galibiyet elde ederken, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılarla oynadığı müsabakalarda ise 4 kez kazanırken, 2 defa mağlup oldu.

FENERBAHÇE İLE 19 KEZ KARŞILAŞTI

Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken rakip oldu. Buruk'un takımları geride kalan müsabakalarda 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Son Haberler
Edirne'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü yaralandı
Edirne'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü yaralandı
Türk futbolu yasta! Es eslerin efsane amigosuydu
Türk futbolu yasta! Es eslerin efsane amigosuydu
Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha!
Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha!
Şüphe üzerine durdurulunca böyle yakalandı!
Şüphe üzerine durdurulunca böyle yakalandı!
Ortalığı karıştıran penaltı: Takım arkadaşları gole sevinmedi
Ortalığı karıştıran penaltı: Takım arkadaşları gole sevinmedi