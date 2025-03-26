Okan Buruk derbi planını belirledi: Beşiktaş’ın en tehlikeli yanını anlattı

Galatasaray, Cumartesi günü oynayacağı Beşiktaş derbisi için hazırlıklara devam ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk, oyun planını belirlerken oyunculara uyarılar yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş’a ön alanda baskı kurarak hızlı hücumlarla etkili olmayı planlıyor. Öte yandan Buruk, duran toplarda etkili olmak, sağlam bir savunma kurmak ve stoperlere önde baskı yaptırmak gibi taktik unsurları planlayan Buruk, derbiyi kazanmak için oyuncularına özel talimatlar veriyor.

Okan Buruk, Beşiktaş'ın hücum gücünü etkisiz hale getirmek için stoperlerini rakip ceza sahasına yakın bölgede daha agresif bir şekilde kullanmayı hedefliyor.

Okan Buruk, Galatasaraylı oyuncularla yaptığı görüşmede derbinin önemine vurgu yaptı. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş’ı mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki üstünlüğü koruyabileceklerinin altını çizdi.

Beşiktaş konusunda uyarılar yapan Okan Buruk Beşiktaş’ın orta saha oyuncularının tehlikeli olduklarını vurgulayarak maç boyunca konsantrasyonu yüksek tutmaları gerektiğini söyledi.

Galatasaray, derbi hazırlıklarına bugün ve yarın yapacağı antrenmanlar ile devam edecek.