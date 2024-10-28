Okan Buruk derbide 3’lü savunma oynatacak mı? Son kararını verdi

Galatasaray’da bu akşam oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi en çok merak edilen konulardan biri Okan Buruk’un takımı nasıl bir dizilişle sahaya süreceği oldu. UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Elfsborg maçında 3’lü savunma ve çift forvetle çıkan sarı kırmızılılar, maçı 4-3 kazansa da önde götürdüğü maçı yine sıkıntılı bir şekilde bitirdi.

Diziliş konusunda ikilem yaşayan Teknik Direktör Okan Buruk son kararını verdi. Buruk’un takımı her zaman sahaya sürdüğü 4’lü savunma dizilişi ile sahaya süreceği öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, kanatlardan etkili gelmeye çalışan Beşiktaş’a karşı 4’lü savunma kullanmayı planladığı ancak maçın gidişatına göre değişiklik yapacağı belirtiliyor.

EN BÜYÜK SİLAHINI BELİRLEDİ

Sarı kırmızılılarda orta sahadaki Sara-Torreira ikilisi en önemli hücum silahı olarak öne çıkacak. Galatasaray, iki oyuncunun orta sahada yapacağı baskı ile topu kapması ile birlikte hızlı bir şekilde hücuma çıkmayı planlıyor.

Öte yandan Teknik Direktör Okan Buruk, Yunus Akgün ve Sallai’nin savunmaya yardım etmesini istedi. Buruk’un Torreira ve Sara ile birlikte orta sahanın ortasında Mertens’e görev verip vermeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.

Buruk’un tek forvetle çıkması durumunda ileri uçtaki tercihini Icardi’den yana kullanması bekleniyor.