Okan Buruk derbide kulübede olacak mı? Operasyon geçirmişti

Beşiktaş’a karşı pazartesi günü oynayacakları derbi mücadelesine hazırlanan Galatasaray’da dün flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk acilen ameliyata alındı. Okan Buruk’un apandisitinin patladığı için ameliyat olduğu öğrenildi.

Galatasaray, Okan Buruk’un ameliyat olması ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Teknik Direktörümüz Okan Buruk’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." İfadeleri yer aldı.

Galatasaray Futbol A.Ş. İkinci Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Buruk’u hastanede ziyaret ederken TFF de geçmiş olsun mesajı yayınladı.

OKAN BURUK DERBİDE SAHADA OLACAK MI?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un ameliyat olması sonrası pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisine kulübedeki yerini alıp alamayacağı merak konusu oldu. İlk gelen bilgilere göre Buruk’un derbide yer alabileceği ancak son kararı yarın yapılacak kontroller sonrası verileceği öğrenildi.