Okan Buruk derbide sürprize hazırlanıyor: Muslera kaleye geçecek mi?

Süper Lig’in 25. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Galatasaray, şampiyonluk yarışının kritik mücadelesinde Galatasaray’ı ağırlayacak. Sarı kırmızılılar derbinin hazırlıklarına dün başladı. Teknik Direktör Okan Buruk’un derbide sürprize hazırlandığı öğrenildi.

Milliyet’te yer alan habere göre tecrübeli teknik adam savunma ve orta sahada yapacağı değişiklikler ile birlikte dizilişi değiştirmesi bekleniyor. Buruk’un derbide 3’lü savunmaya dayalı dizilişin yerine 4-3-3 sistemine geçeceği öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.

Dries Mertens'in maça yedekler arasında başlayıp orta saha kurgusunun Torreira-Lemina-Sara üçlüsünden oluşacağı, savunmada ise beklerde Frankowski ve Eren Elmalı'nın, stoperde ise Sanchez-Abdülkerim ikilisinin görev alacağı ifade edildi.

Sarı-kırmızılıların ara transferde kadrosuna kattığı isimlerden Carlos Cuesta'nın maça yedekler arasında başlayabileceği kaydedildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'la oynanan rövanş maçında süre almayan Fernando Muslera'nın ise derbiyle ilk 11'e döneceği aktarıldı.

Sakatlığı bulunan Yunus Akgün'ün ise bugün ve yarın takımla beraber antrenman yapacağı ancak ilk 11'de yer almayacağı belirtildi. Galatasaray'ın derbideki hücum hattının Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ve Roland Sallai'den oluşması bekleniyor.