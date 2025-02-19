Okan Buruk derbiye büyük sürprizle çıkacak: Fenerbahçe’yi şaşırtacak hamle

Düzenleme: Kaynak: Milliyet
Okan Buruk derbiye büyük sürprizle çıkacak: Fenerbahçe’yi şaşırtacak hamle

Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk’un Fenerbahçe derbisi için büyük bir sürpriz hazırladığı öğrenildi. Buruk’un son hamlesi ile sarı lacivertlileri şaşırtmayı amaçladığı belirtiliyor.

Galatasaray bir yandan UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı AZ Alkmaar maçına hazırlanırken diğer yandan ise Fenerbahçe derbisi için planlar yapıyor. Teknik Direktör Okan Buruk’un dev derbide büyük sürpriz yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Milliyet’te yer alan habere göre Teknik Direktör Okan Buruk, Fenerbahçe’yi şaşırtacak bir hamle yapacak. Deneyimli teknik direktörün takımı 4’lü savunma dizilişi ile sahaya süreceği öğrenildi. Sarı kırmızılıların Frankowski-Sanchez-Abdülkerim-Eren Elmalı 4’lüsü ile sahaya çıkması bekleniyor.

Okan Buruk, Çaykur Rizespor maçının son yarım saatinde 4’lü savunmaya geçmiş ve takımın performansından memnun kalmıştı. Buruk’un memnun kaldığı savunma 4’lüsünü Fenerbahçe’ye karşı da kullanmak istediği öğrenildi.

Öte yandan sarı kırmızılıların orta sahada Lemina-Sara-Torreira üçlüsü ise sahaya çıkması ve Mertens’in kulübeye çekilmesi bekleniyor.

Okan Buruk’un kesin kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

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