Okan Buruk duyurdu: Galatasaray'da 3 oyuncunun ayrılığı yakın!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç öncesi yayıncı kuruluşa konuştu.

CUESTA, NELSSON VE KOHN

Transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Transfer dönemi herkes için çok zor. Oyuncuların psikolojileri çok önemli oluyor. Transfer dönemi bitince hepimiz daha mutlu oluyoruz. Bizim adımıza bu süreç iyi bir şekilde gidiyor. Başkanımız ve yönetimimiz bu süreci fedakarca yapıyorlar. Bazen zor olabiliyor. Ayrılmaya yaklaşan oyuncular var. Cuesta ve Nelsson'un görüşmeleri devam ediyor. Köhn de aynı şekilde." dedi.