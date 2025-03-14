Okan Buruk, Emre Belözoğlu'na karşı yenilmezliğini sürdürdü

Kaynak: İHA
Okan Buruk, Emre Belözoğlu'na karşı yenilmezliğini sürdürdü

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na karşı Trendyol Süper Lig’de oynadığı 4 maçı da kazandı.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u konuk etti. Bu maçla birlikte eski iki takım arkadaşı Okan Buruk ile Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak bir kez daha rakip oldu. İki teknik adam, Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya gelirken, 4 maçı da Okan Buruk kazandı.

BURUK'TAN 15 GOL BELÖZOĞLU'NDAN GOL YOK

Rekabette Okan Buruk, Galatasaray’ı çalıştırırken, Emre Belözoğlu ise Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor’un başındaydı. Süper Lig’de oynanan 4 müsabakada Buruk'un ekibi 15 gol atarken, Belözoğlu’nun takımları ise gol kaydedemedi.

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