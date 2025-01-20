Okan Buruk en büyük mutsuzluğunu açıkladı: Sara kadroda olacak mı?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, yarın sahasında Dinamo Kiev'le karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk soruları yanıtladı.

UEFA Avrupa Ligi’nde en büyük hedeflerinin final oynamak olduğunun altını çizen Buruk, "Önemli ve kritik bir karşılaşma. Avrupa Ligi'nde ilk 8 hedefimiz devam ediyor. Bunun için önemli bir karşılaşma. Rakibimizin puanı bizi aldatmasın. Kendi liginde lider durumdalar, hiç kaybetmediler. Avrupa Ligi ve Ukrayna Ligi arasında büyük farklar var ama iyi oyunculara sahipler. Devre arası onlarda, uzun süredir maç oynamıyorlar. Hazırlık maçlarını takip ettik” şeklinde konuştu.

Sarı kırmızılılara yönelik ‘Maç seçme’ eleştirilerine yanıt veren tecrübeli teknik adam şunları söyledi:

"17 tane deplasman maçını üst üste kazanmış takıma 'maçları önemsemiyorsunuz' görüşüne katılmıyorum. Son oynadığımız maçı ne kadar çok istediğimiz gösterdik. Buna katılmıyorum. Her rakibimize saygı duyuyoruz. Son maçta ikinci yarıyı domine ettik. Konsantreydik. Top girmedi. Oyuncularım her maçı önemsiyor. Bazen iyi başlayıp kötü bitiriyorsunuz, bazen kötü başlayıp iyi bitiriyorsunuz. Çok fazla maç var. Oyuncuların bazen psikolojik olarak zorlandığı yerler olabilir."

Sakatlıklar nedeniyle rotasyonun daraldığına dikkat çeken Buruk "Şu anda biraz kulübemiz daraldı. İyi bir 11'e sahibiz. Kulübeden gelen oyuncular önemli ama maça başlayan oyuncuların kalitesi de maçı kazandıracak seviyede. Transfer yapsak bile bu iki maçta olmayacaklar. Ajax maçından sonra kadroya yazabiliyoruz” dedi.

Beşiktaş’ın yeni Teknik Direktörü Solskjaer’e başalarılar dileyen Buruk “Beşiktaş'ta bir teknik direktör değişimi oldu. Çok önemli bir teknik adam. Türk futboluna hayırlısı olsun. Ülkemize hoş geldi. Böyle isimlerin gelmesi ülkemizin tanıtımına oluyor. Hem Beşiktaş'a hem de Türk futboluna hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk sözlerini şöyle sürdürdü:

EN BÜYÜK MUTSUZLUĞUNU AÇIKLADI

"Gol yemeden kapattığımız maç sayısı çok az. Bizim de mutsuz olduğumuz şeylerden biri bu. Yediğimiz gol sayısı fazla. Bunu da düzeltmek için çalışacağız. Bireysel performans da etkili oluyor bazen. Hedefimiz daha az gol yiyen bir Galatasaray."

SARA KADRODA OLACAK MI?

"Şu anda son idman için Yener hocayla konuşacağız. Şu anda net bir şey yok. Yarın kadroda olup olmayacağıyla ilgili bir toplantı yapacağız. Onun dışında fazla eksiğimiz yok. Durumuna bugünkü antrenman öncesinde bakacağız."