Okan Buruk "Fenerbahçe böyle 5 penaltı almıştır"

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile yarın deplasmanda karşılaşacak. Maç öncesinde Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Buruk "İlk maça göre daha eksik bir kadroyla geldik. Cezalı, sakat ve ayrılanları düşününce o maça göre 8-9 oyuncumuz yok. Yine de çok iyi bir 11'e sahip olduğumuzu düşünüyorum. Rakibimizde de sakatlıklar var. İlk maç da güzel olmuştu, temiz bir maç olmuştu. Rakibimize çok saygı duyuyorum. İyi bir takıma karşı oynayacağız." dedi.

"KİMSE BENİM OYUNCUMA SAHTEKAR DİYEMEZ"

Kimsenin oyuncularına sahtekar diyemeyeceğinin vurgusunu yapan Okan Buruk, TFF’nin bu konuda gerekli cezaları vereceğine inandığını belirtti. Buruk, “Gerekli cevaplar verildi. Atılan iftiralar, yapılan yanlışlar. Oyuncularıma yapılan saygısızlıklar, hakaretler... Benim oyuncuma kim sahtekar diyorsa bununla ilgili cezayı TFF verecektir. Futbolun içinde o kadar çok şey sayabiliriz ki oyuncuların tabii ki saha içindeki tavırları önemli.

"FENERBAHÇE'NİN BÖYLE 5 PENALTISI VARDIR"

Hepimiz farklı şeyler istiyoruz ama sene içinde o kadar çok eylem sayabiliriz ki bunu Fenerbahçe için belki 5 tane penaltı sayabiliriz bu şekilde. Futbolcular bunu dener. Futbolcular bazen rakibin ayağı geldiğinde, bu sadece futbolda değil baskette de böyledir. Oyuncu gider bazen faulü alır. Yani faul almaya gider. Bunun kararını verecek olan hakemdir. Doğruyu yanlışı tabii ki tartışırız. Ayrıca VAR diye bütün dünyanın kullandığı bir sistem var. Buradaki hakemlerin yaptığı hataları bence oyuncular üzerinden konuşmak çok yanlış. Bunu devamlı yapan oyuncularla ilgili tabii ki sen iyi yaptın demiyorum. Kimseye, hiçbir takım için demiyorum ama bunu Türkiye’de yapan o kadar çok oyuncu var ki bazen pozisyonel olarak oyuncu ayağını koyar. Bunu bir oyuncuya yüklemek yakışmıyor. Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez. Bununla ilgili TFF’nin gerekli cezaları vereceğinden eminim” diye konuştu.