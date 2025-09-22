Okan Buruk Frankfurt maçıyla kıyasladı: 'Dağlar kadar fark var'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor karşısında alınan 3-1’lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Buruk, Frankfurt mağlubiyetinden sonra takımın mental olarak toparlanmasının değerli olduğuna dikkat çekti.

“İLK YARI İSTEDİĞİMİZ GİBİ DEĞİLDİ”

Karşılaşmaya istedikleri gibi başlayamadıklarını vurgulayan Okan Buruk, “Maça çok iyi başlamadık. Saha kenarından rakibi karşılama için müdahale ettim. İlk yarı rakip önde baskıyı denedi, daha çok topa sahip olabilirdik. Baskıları çözerek de attığımız goller oldu.” dedi.

“3-4-1-2’YE YAKIN BİR DİZİLİŞE GEÇTİK”

İkinci yarıda sistem değişikliğine gittiklerini belirten tecrübeli teknik adam, “Devre arası daha net hazırlandık. 3-0 sonrası değişikliklerle birlikte, dizilişimiz de değişti. 3-4-1-2’ye yakın bir düzene geçtik. Elimizdeki oyuncuları görmek istedik. Son dakikalarda defansif anlamda sıkıntı yaşamadık ama şut şansı verdik.” ifadelerini kullandı.

“PUAN FARKINI AÇMAK MORAL OLDU”

Galibiyetin ardından moral bulduklarını ifade eden Buruk, şunları söyledi:

“Bugün değerli olan kazanmamızdı. Mental olarak yorgunluk vardı. Deplasmanda beklemedik bir mağlubiyet aldık. Frankfurt maçının ilk yarısı ile bu maçın ilk yarısı arasında dağlar kadar fark var. Burada iyi oynamıyorken, 2-0 önde bitirdik. Puan farkını 6’ya çıkardık, bu da moral oldu. Alanyaspor, Liverpool ve sonra Beşiktaş maçımız var. Bu moralle daha iyi oynayacağımıza inanıyorum.”

YUNUS VE JAKOBS AĞRI HİSSETTİ

Okan Buruk ayrıca Yunus Akgün ve Ismael Jakobs'u ağrı hissettikleri için oyundan aldığını belirtti.