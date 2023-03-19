Okan Buruk'tan futbolcularına uyarı

Galatasaray, Süper Lig'de Konyaspor deplasmanında 2-1 kaybetti ve 14 maçlık galibiyet serisi bozuldu.

Bu durum sonrası teknik direktör Okan Buruk, futbolcularını uyardı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Okan Buruk, Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarındaki oyun kalitesinde düşüş yaşandığını düşünürken futbolcularına özel hayatlarına dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulunacak.

Bu isimlerin başında Arjantinli Mauro Icardi ve Uruguaylı Lucas Torreira'nın geldiği ifade edildi. İkili son dönemlerde sık sık birlikte dışarda görüntülenerek magazin sayfalarında yer almıştı.

2 HAFTADIR GOL ATAMIYOR

Mauro Icardi 2 haftadır gol atamıyor. Bu durum performans düşüklüğü olarak gösterildi.

Son günlerde özel hayatındaki gelişmeler ile gündem olan Torreira ise Konyaspor maçında ilk 11'de yer almamıştı.

TÜM TAKIMA UYARI YAPILACAK

Galatasaray yönetimi, iki yıldız futbolcusu başta olmak üzere tüm takımı uyarmaya hazırlanıyor.