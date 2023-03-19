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Okan Buruk'tan futbolcularına uyarı

Galatasaray'da 14 maçlık galibiyet serisi bozulduktan sonra Okan Buruk, performans düşüklüğü yaşayan futbolcularını uyaracak.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 10:40
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Okan Buruk futbolcularına uyarı yaptı

Okan Buruk'tan futbolcularına uyarı
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Galatasaray, Süper Lig'de Konyaspor deplasmanında 2-1 kaybetti ve 14 maçlık galibiyet serisi bozuldu.
Bu durum sonrası teknik direktör Okan Buruk, futbolcularını uyardı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Okan Buruk, Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarındaki oyun kalitesinde düşüş yaşandığını düşünürken futbolcularına özel hayatlarına dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulunacak.

Bu isimlerin başında Arjantinli Mauro Icardi ve Uruguaylı Lucas Torreira'nın geldiği ifade edildi. İkili son dönemlerde sık sık birlikte dışarda görüntülenerek magazin sayfalarında yer almıştı.

2 HAFTADIR GOL ATAMIYOR
Mauro Icardi 2 haftadır gol atamıyor. Bu durum performans düşüklüğü olarak gösterildi.

Son günlerde özel hayatındaki gelişmeler ile gündem olan Torreira ise Konyaspor maçında ilk 11'de yer almamıştı.

TÜM TAKIMA UYARI YAPILACAK
Galatasaray yönetimi, iki yıldız futbolcusu başta olmak üzere tüm takımı uyarmaya hazırlanıyor.

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