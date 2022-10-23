Okan Buruk ateş püskürdü

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor'la berabere kaldıkları maçtan sonra konuştu.

Buruk, şunları söyledi:

"Güzel giden oyun vardı. Hakemlerin ana işi güzel giden şeyleri bozmak. Oyun hızlansa durduruyorlar en basitinden.

Böyle bir savaş olacağını biliyorduk bu hafta. Savaş sonunda 2 puan kaybettik. Çok iyi oynadık. 10 kişi kalınca da pozisyonlar bulduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum, kızdığım tek nokta paslaşarak bitireceğimiz maçı üzücü şekilde bitirdik, sonrasında yine gol pozisyonu bulduk. Ali Palabıyık'a rağmen çok pozisyona girdik ama maalesef olmadı.

Galatasaray Kulübü'ne karşı bir savaş başladı, net şekilde görüyoruz. Sadece hakemler değil, dışardan da görüyoruz. Savaşacağız, onlarla, başka çaremiz yok. Bundan sonra gerekeni yapacağız.

Bu iş burada kalmayacak, Galatasaray taraftarı da gerekeni yapar. Oyuncularımı emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. Aynı hakemler bu işin içerisinde devam ediyor, onlara güvenmek ve destek olmak istiyoruz ama hep aynı devam ediyor."