Okan Buruk Galatasaray'ın Beşiktaş derbisindeki saha dizilişini açıkladı

Okan Buruk, Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı. Buruk, 4-4-2 sistemiyle sahada olacaklarını belirtti.



Okan Buruk sözlerine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başladı ve "Türkiye için yarın çok önemli bir gün. Hepimiz için değerli olan 29 Ekim'i kutlayarak başlamak istiyorum" ifadelerini kulladı.



Geçirdiği operasyon sonrası iyi olduğunu aktaran Okan Buruk, "İyiyim, ani bir operasyon oldu benim için. Dün takımla birlikte idmana çıktım. Bugün de hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

"AMACIMIZ KENDİ OYUNUMUZU ORTAYA KOYMAK"



İyi bir oyun oynayarak kazanmak istedikkerini belirten Okan Buruk, "Her maç önemli ama bu tür maçlarda sadece 3 puan olmuyor. Bu tür derbileri kazanmak her teknik direktör için değerli oluyor. Takıma ve taraftara inanıyoruz. Karşımızda iddialı takımlardan biri var. Son Avrupa maçlarını kazanarak buraya geldiler. Amacımız kendi oyunumuzu ortaya koymak ama rakibin de artılarını eksilerini analiz ettik" şeklinde konuştu.

Sadece futbolun konuşulduğu bir Derbi olmasını dileyen Buruk, "Ofansif anlamda iki takım da güçlü. Kafamızdaki ilk düşünce buradan kazanarak ayrılmak. Sadece futbolun konuşulduğu ve güzel oyun ortaya koyulur" sözlerini sarf etti.

"BUGÜN DAHA ÇOK 4-4-2 DİZİLİŞİNE DÖNDÜK"



Derbide oynayacakları sisteme değinen Okan Buruk, "Değişik sistemler üzerinde duruyoruz. Maçın gidişatına göre de kararlar vereceğiz ama hedefimiz maçı kazanmak. Mertens bizim için değerli ama önde 2 forvetle başlıyoruz. Bugün daha çok 4-4-2 dizilişine döndük" dedi.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN ROLÜ



Son olarak Barış Alper Yılmaz'ın derbi rolüyle ilgili konuşan başarılı teknik adam, "Barış Alper'in iyi sol bek performansları vardı. Hızı bizim için çok önemli. Barış'ın savunma geçişleri de bizim için önemli. Kendisi sol bek oynayacak. Önemli olan takım oyunu, oyuncuların her şeyini vermesi gerekiyor. Barış sol bek oynadığında da skora katkı yaptı. 2 forvet olacak ama bizim için savunma da yapacaklar" diyerek sözlerini noktaladı.