Okan Buruk görüntülü görüştü ve ikna etti! İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi...

Galatasaray kaleci transferini bitiriyor. Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleyi emanet edebileceği bir isim arayan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Ada'da buldu.

GALATASARAY'A EDERSON MÜJDESİ

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray'ın gündeminde olan Ederson için ayrılığa onay verdi. Deneyimli kaleci için Manchester City 10 milyon euronun altında bir bonservis talep ediyor. Sarı-kırmızılı yöneticilerin, bu bedeli daha da aşağı çekmek için görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

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OKAN BURUK GÖRÜŞTÜ VE İKNA ETTİ

Galatasaray'ın Ederson ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Okan Buruk'un defalarca görüntülü konuşma yaptığı Ederson, Galatasaray'ın önerdiği sözleşme teklifini kabul etti ve kulüplerin anlaşması için beklemeye geçti.

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