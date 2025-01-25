Okan Buruk: Gözümüz Fenerbahçe-Göztepe maçının VAR hakeminde!

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Buruk "İkinci yarıyı daha rahat oynadık. İkinci golü de bulduk ama neden iptal edildiğini anlamadık. Barış ofsaytta olan oyuncu değildi, Abdülkerim topa hareketlenmedi. Ofsayt çizgisi Abdülkerim'den çizildi. Gol beklentimiz vardı. Net pozisyonlarımız vardı. İlk yarı durgun başladık. Önceki maçın etkisi vardı. Maçın bütün bölümlerinde iyi savunma yaptık.

Gol beklentimiz yüksekti. Genel olarak bizi sevindiren şey gol yememekti. Bugün rakimize gol şansı da vermedik. İkinci golü atıp maçı bitirebilirdik. Kulübeden gelenler elinden gelen mücadeleyi sergiledi. Ahmed Kutucu ilk maçı. Stresli bir maça girdi ama ondan ileriyle dönük beklentimiz yüksek.

"GÖZÜMÜZ FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇININ VAR HAKEMİNDE"

Üst üste maçlar oynuyoruz farkı 9'a çıkardık. Göztepe gibi Avrupa yolunda ilerleyen bir takım. Son 2 haftanın hakem kararlarına baktığımızda MHK'nin yapısı değişti. Bu değişen yapıdan sonraki yabancı VAR hakemin performanslarının düşük olduğunu düşünüyorum. Rakibimizin maçlarında da bunu net bir şekilde gördük. Yarın gözümüz Fenerbahçe-Göztepe maçının VAR hakeminde olacak." dedi.