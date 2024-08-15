Okan Buruk 'Hadise' sorusu üzerine bakın ne yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2007 yılında evlendiği Nihan Akkuş'tan geçtiğimiz Şubat ayında boşanmıştı.

Çiftin 17 yıllık evliliğinde bir çocukları olmuştu.

Boşanmanın ardından Okan Buruk'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Okun Buruk'un şarkıcı Hadise ile aşk yaşadığı ileri sürüldü.

İki isimden de bu iddiayla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Sonunda aşk sorusu Okan Buruk'a soruldu.

2. Sayfa'nın haberine göre bir mekana girerken görüntülenen Okan Buruk, "Hadise ile birlikte olduğunuz iddiası doğru mu" sorusuna gülümsemekle yetindi ve cevap vermeden mekana girdi.