Okan Buruk hezimeti Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na bağladı

Galatasaray, Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 mağlup oldu.

Teknik direktör Okan Buruk, hezimet sonrası açıklamalarda bulundu.

STAT AÇIKLAMASI

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nu sevmediğini dile getiren Okan Buruk, ''İstediklerimizi ortaya koyamadık. Daha önce de söyledim. Bu bir bahane değil. Bu stadı sevmiyorum. Statta futbol oynanmasına karşıyım. Futbola ters bir stat. Hocalık, futbol, maç izlemek için gördüğüm en kötü statlardan." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'un diğer açıklamaları şu şekilde:

"Böyle bir mağlubiyet beklemiyorduk. Rakibimizi tebrik ederim. Rakibimiz hak etti. Oyun olarak, 1. dakika çok bariz bir hatayla geri düştük. İlk yarı sayılmayan 2 golümüz oldu. 2-0'dan sonra moral bozukluğu oldu. Performans olarak günümüzde değildik. Sorumlu benim. Oyuncularıma maç sonu konuşma yaptım. Sezon başında böyle bir mağlubiyet bize ders oldu. Oyun içerisinde bazı bölümlerde iyi işler yapabilirdik. Kötü bir stat ama bizim için bahane değil. Bugün bizim için ders oldu. Uyanmak için ders oldu.

Bazen çok yükseklere çıktığınızda oranın havasına alışabilirsiniz. Bir sürü bahane var ama böyle ağır bir mağlubiyet için bahane üretemem. Ayağa kalkıp kazanma serimize başlayacağız. Şampiyonluk adayı biziz. Görmeye alışık oldukları Galatasaray'ı göstereceğiz. Bu mağlubiyet bize motivasyon olarak dönecek."