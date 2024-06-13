Okan Buruk için Milli Takım engeli

Kaynak: Haber Merkezi
Okan Buruk için Milli Takım engeli

Galatasaray'ın Okan Buruk'un sözleşmesine Milli Takım'la ilgili tazminat maddesi koyduğu ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanlık seçimleri, EURO 2024 sonrasında 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin aday olup olmayacağı henüz kesinlik kazanmadı.

Şu anki adaylar arasında, eski TFF Başkanvekili Servet Yardımcı öne çıkıyor. Yardımcı'nın yanı sıra, eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, eski Samsunspor Başkanı Erdal Alkış ve iş insanı İsmail Uyanık da adaylık için yarış içindeler.

EURO 2024'ten alınacak olası başarısız sonuçlar üzerine Servet Yardımcı'nın Vincenzo Montella ile yolları ayırabileceği konuşuluyor.

Montella'nın yerine düşünülen isimler arasında yerli teknik direktörler Okan Buruk ve Aykut Kocaman var.

GALATASARAY'DAN MİLLİ TAKIM ÖNLEMİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'u kulüpte tutabilmek için maaşını 110 milyon TL'ye çıkardı ve bir ülkenin milli takımında görev alması durumunda 15 milyon Euro'luk bir tazminat maddesi ekledi. Ancak bu madde, Avrupa kulüpleri için geçerli değil.

Galatasaray ve TFF, daha önce 2013 yılında benzer bir kriz yaşamıştı. O dönemde iki kez üst üste şampiyonluk yaşayan Fatih Terim, Galatasaray ve Milli Takım'ı aynı anda çalıştırmak istemiş, ancak dönemin başkanı Ünal Aysal ile anlaşamayınca yollar ayrılmıştı.

İlgili Haberler
Rıza Çalımbay neden kaçtı? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Okan Buruk kafayı Fenerbahçe'ye taktı
Okan Buruk'tan canlı yayında yıldız futbolcuya 'Come to Galatasaray' çağrısı
Son Haberler
Edirne’de 23 düzensiz göçmen yakalandı Gündem
Edirne’de 23 düzensiz göçmen yakalandı
Rıza Çalımbay neden kaçtı? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı Spor
Rıza Çalımbay neden kaçtı? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Kırgızistan'da kurbanlar anıldı Dünya
Kırgızistan'da kurbanlar anıldı
Tır ile otomobil çarpıştı Gündem
Tır ile otomobil çarpıştı
Vicdansız adam yavru ayıyı korkudan öldürecekti. Yaptıklarıyla şok yaşattı Yaşam
Vicdansız adam yavru ayıyı korkudan öldürecekti. Yaptıklarıyla şok yaşattı
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Taliban isimleri değiştiriyor Dünya
Taliban isimleri değiştiriyor