Okan Buruk için Milli Takım engeli

Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanlık seçimleri, EURO 2024 sonrasında 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin aday olup olmayacağı henüz kesinlik kazanmadı.

Şu anki adaylar arasında, eski TFF Başkanvekili Servet Yardımcı öne çıkıyor. Yardımcı'nın yanı sıra, eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, eski Samsunspor Başkanı Erdal Alkış ve iş insanı İsmail Uyanık da adaylık için yarış içindeler.

EURO 2024'ten alınacak olası başarısız sonuçlar üzerine Servet Yardımcı'nın Vincenzo Montella ile yolları ayırabileceği konuşuluyor.

Montella'nın yerine düşünülen isimler arasında yerli teknik direktörler Okan Buruk ve Aykut Kocaman var.

GALATASARAY'DAN MİLLİ TAKIM ÖNLEMİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'u kulüpte tutabilmek için maaşını 110 milyon TL'ye çıkardı ve bir ülkenin milli takımında görev alması durumunda 15 milyon Euro'luk bir tazminat maddesi ekledi. Ancak bu madde, Avrupa kulüpleri için geçerli değil.

Galatasaray ve TFF, daha önce 2013 yılında benzer bir kriz yaşamıştı. O dönemde iki kez üst üste şampiyonluk yaşayan Fatih Terim, Galatasaray ve Milli Takım'ı aynı anda çalıştırmak istemiş, ancak dönemin başkanı Ünal Aysal ile anlaşamayınca yollar ayrılmıştı.