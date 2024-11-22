Okan Buruk iki oyuncuyu kesinlikle takımda istemiyor. Huzuru bozacaklarını düşünüyor

Süper Lig’in lideri Galatasaray’da bir yandan ara transfer için çalışmalar devam ederken diğer yandan ise kadroda düşünülmeyen oyuncular netleşiyor. Teknik Direktör Okan Buruk, geldiği günden itibaren beklentilerin çok altında kalan Ziyech ile ipleri tamamen kopardı.

Öte yandan mali sorunlarla boğuşan Lyon’un Zaha ile kiralık sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı öğrenildi. Tecrübeli oyuncu bu durumda Galatasaray’a dönecek. Bu durumun da Buruk’un gündeminde olduğu ve Zaha’yı kesinlikle kadroda düşünmediği öğrenildi.

HUZURU BOZACAKLARINI DÜŞÜNÜYOR

Gazeteci Ali Naci Küçük, Zaha ve Ziyech’in durumu hakkında konuştu. Küçük, Florya’daki huzuru bozacakları endişesiyle Buruk’un iki oyuncuyu kesinlikle kadroda görmek istemediğini ifade etti.

FutbolArena YouTube kanalında konuşan Ali Naci Küçük'ün Zaha ve Ziyech'in geleceğiyle ilgili söyledikleri şöyle:

"Galatasaray, Zaha'yı istemiyor çok açık bir şekilde. Lyon ile bir şekilde sulh yolu bulmaya çalışacaklar. Galatasaray, Zaha'yı net bir şekilde düşünmüyor. Okan Buruk, Zaha'yı istemiyor. Florya'nın şu anda huzuru yerinde. O yüzden Zaha ile bozmak istemiyorlar. Tam tersi huzuru kaçıran tek bir isim kaldı Hakim Ziyech, Galatasaray ondan kurtulmaya çalışıyor."

ZAHA’NIN DURUMU NE OLACAK?

Öte yandan kiralık olarak oynadığı Lyon’dan ayrılması beklenen Zaha’nın durumunun ne olacağı merak konusu oldu. Galatasaray’ın kadroda düşünmediği oyuncunun sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.

Çünkü mevcut kurallara göre profesyonel oyuncular aynı seviyedeki liglerde bir sezonda 3 farklı takımda forma giyemiyor. Başka bir kulüpte forma giyme şansı kalmayan Zaha sezon sonuna kadar resmi maça çıkamayacak. Bu durumda tek seçeneğin sözleşme feshi olduğu belirtiliyor.