﻿Okan Buruk ve Emre Belözoğlu kariyerlerinde ilki yaşadı

Galatasaray'ın Başakşehir'i 7-0 yendiği maç iki takımın teknik direktörlerinin kariyerlerinin ilki oldu.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kariyerinde ilk kez bir lig maçında 7 gol yedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da kariyerinde ilk kez bir lig maçında 7 gol attı.

Galatasaray'a 7-0 mağlup olan Başakşehir, Süper Lig tarihindeki en farklı yenilgisini aldı.