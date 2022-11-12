﻿Okan Buruk ve Emre Belözoğlu kariyerlerinde ilki yaşadı

Galatasaray'ın Başakşehir'i 7-0 yendiği maç iki takımın teknik direktörlerinin kariyerlerinin ilki oldu.
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kariyerinde ilk kez bir lig maçında 7 gol yedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da kariyerinde ilk kez bir lig maçında 7 gol attı.
Galatasaray'a 7-0 mağlup olan Başakşehir, Süper Lig tarihindeki en farklı yenilgisini aldı.
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