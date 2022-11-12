12 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk ve Emre Belözoğlu kariyerlerinde ilki yaşadı

Okan Buruk ve Emre Belözoğlu kariyerlerinde ilki yaşadı

Galatasaray-Başakşehir maçında iki takımın da teknik direktörleri kariyerlerinde ilki yaşadı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 22:20
Takip Et

Okan Buruk ilk kez 7 attı, Emre Belözoğlu ilk kez 7 yedi

Okan Buruk ve Emre Belözoğlu kariyerlerinde ilki yaşadı
+
Aa
-

Galatasaray'ın Başakşehir'i 7-0 yendiği maç iki takımın teknik direktörlerinin kariyerlerinin ilki oldu.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kariyerinde ilk kez bir lig maçında 7 gol yedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da kariyerinde ilk kez bir lig maçında 7 gol attı.

Galatasaray'a 7-0 mağlup olan Başakşehir, Süper Lig tarihindeki en farklı yenilgisini aldı. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı. Araçların hepsi ışınlanmış gibi
1
﻿TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı. Araçların hepsi ışınlanmış gibi
﻿TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı. Araçların hepsi ışınlanmış gibi
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
2
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
3
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
4
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿Bir lider rakiplerini ezdi geçti
5
﻿Bir lider rakiplerini ezdi geçti
﻿Bir lider rakiplerini ezdi geçti
﻿Atatürk'ü anma programında Abdülhamid'i andılar. Moğollar’dan 15 Temmuz’a...
6
﻿Atatürk'ü anma programında Abdülhamid'i andılar. Moğollar’dan 15 Temmuz’a...
﻿Atatürk'ü anma programında Abdülhamid'i andılar. Moğollar’dan 15 Temmuz’a...
﻿“Her yer Tayyip, her yer Erdoğan” sloganları atılmıştı... Anıtkabir'deki saygısızlığa suç duyurusu
7
﻿“Her yer Tayyip, her yer Erdoğan” sloganları atılmıştı... Anıtkabir'deki saygısızlığa suç duyurusu
﻿“Her yer Tayyip, her yer Erdoğan” sloganları atılmıştı... Anıtkabir'deki saygısızlığa suç duyurusu
﻿Dursun Özbek'ten Başakşehir maçı sonrası flaş açıklama
﻿Dursun Özbek'ten Başakşehir maçı sonrası flaş açıklama
﻿Dursun Özbek'ten Başakşehir maçı sonrası flaş açıklama
﻿Okan Buruk'tan flaş Emre Belözoğlu açıklaması
﻿Okan Buruk'tan flaş Emre Belözoğlu açıklaması
﻿Okan Buruk'tan flaş Emre Belözoğlu açıklaması
﻿Okan Buruk ve Emre Belözoğlu kariyerlerinde ilki yaşadı
﻿Okan Buruk ve Emre Belözoğlu kariyerlerinde ilki yaşadı
﻿Okan Buruk ve Emre Belözoğlu kariyerlerinde ilki yaşadı
﻿Emre Belözoğlu: Galatasaray'a teşekkür ederim
﻿Emre Belözoğlu: Galatasaray'a teşekkür ederim
﻿Emre Belözoğlu: Galatasaray'a teşekkür ederim
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.