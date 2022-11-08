Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'tan açıklamalar

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Ofspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Cimbom'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"Ofspor'u tebrik ederim. İnanılmaz bir mücadele verdiler."

"İnanılmaz goller kaçtı. Rakip de bir ara kalenin önüne dizildi, vuruyoruz ve dönüyor. Bir yerde girecekti, sonlara doğru girdi. Genel olarak oyuncularım istekliydi, ciddiyetlerini bırakmadılar."