Okan Buruk İstanbul'a indikten sonra konuştu: Nice şampiyonluklara

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk İstanbul'a indikten sonra konuştu: Nice şampiyonluklara

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, İstanbul'a inişinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

"Bizim için en değerlisi Galatasaray taraftarının mutluluğunu görmek. Çok büyük bir sorumluluğumuz vardı, bunu yerine getirdik. Nice şampiyonluklara. Cumhuriyetimizin 100. yılında yakaladığımız bu başarı, önemli bir başarı."

"Sezon başı şampiyonluk iddiasıyla başlayıp öyle devam ettik. Belli bir yerden sonra takım ruhu oluşuyor. Oynadığımız futbol, 14 maç üst üste yaşadığımız galibiyet serisi var. Çok büyük bir puan yakaladık. Takım geç oluşsa da, geç transferler yapsak da takım olgusunu yakaladık. Şampiyonluğa inandık. Çok kaliteli oyuncular bizlerle beraberdi. Onlarla beraber şampiyonluğa ulaştık."

"Galatasaray'a gelirken, beni getiren şeylerden biri Galatasaray kimliğimdir. Altyapıdan çıkmış biriyim. 3 sene önce Başakşehir ile şampiyon olmuştum. Buraya kupalarla gelmiştim. İlk senemde şampiyon olmak benim için çok önemliydi."

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