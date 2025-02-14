Okan Buruk isyan etti, yönetim harekete geçti: Operasyon başlıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Okan Buruk isyan etti, yönetim harekete geçti: Operasyon başlıyor

Galatasaray yönetimi yeni bir operasyon için harekete geçiyor. Sarı kırmızılı yönetim Florya’da köstebek arayacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, müsabaka öncesi yaptığı açıklamada kadrolarının sızdırılmasından şikayetçi olmuştu.

Okan Buruk maç öncesi yaptığı açıklamada, "Gün içinde kadroyu verdiniz. Florya'dan her şey çıkıyor maalesef. Kimden, nasıl çıkıyor, hangi kadrolar kime ulaştırılıyor bilmiyoruz. Daha sert olmalıyız bununla ilgili. Devamlı kadro sızıyor. Bu benim üzüntüm" ifadelerini kullanmıştı.

Okan Buruk'un tepkisinin ardından Galatasaray yönetimi harekete geçmeye hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı idareciler, AZ Alkmaar maçı dönüşüyle birlikte Florya'da köstebek operasyonu başlatacak.

Son Haberler
Sibel Can Lady Gaga oldu! Yeni kapak albümü sosyal medyanın diline düştü
Sibel Can Lady Gaga oldu! Yeni kapak albümü sosyal medyanın diline düştü
Hakkari gülümseten görüntüler... Bu sefer kardan adam yapılmadı
Hakkari gülümseten görüntüler... Bu sefer kardan adam yapılmadı
Fatih Altaylı iktidara karşı gözünü kararttı!
Fatih Altaylı iktidara karşı gözünü kararttı!
Beşiktaş’ta korkunç kaza! Yaşam savaşını kaybetti
Beşiktaş’ta korkunç kaza! Yaşam savaşını kaybetti
Trabzonspor’un rakibi belli oldu
Trabzonspor’un rakibi belli oldu