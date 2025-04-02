Okan Buruk, Jose Mourinho’ya yine yenilmedi

Kaynak: İHA
Okan Buruk, Jose Mourinho’ya yine yenilmedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya karşı 3. maçında da yenilmezken, 2. galibiyetini aldı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bu müsabaka ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3. kez rakip oldu. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 galip ayrılırken, Buruk da Mourinho’ya karşı 2. galibiyetini kazandı. Diğer müsabaka ise berabere sona ermişti.

GALATASARAY 3. KEZ YENİLMEDİ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Fenerbahçe’ye konuk oldu. İki takım böylece bu sezon 3. kez karşı karşıya geldi. Derbiden 2-1'lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar bu sonuçla rakibine karşı 2. galibiyetini elde etti. Aslan, Kanarya'yı ligde Kadıköy’de 3-1 yenerken, evinde 0-0 berabere kalmıştı.

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