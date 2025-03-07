Okan Buruk kadroda değişikliğe gidiyor: Dikkat çeken Mertens ayrıntısı

Süper Lig’de Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile üst üste berabere kalan Galatasaray Pazar günü Alanyaspor’a konuk olacak. Teknik Direktör Okan Buruk, son puan kayıpları sonrası kadroda ve taktikte değişikliğe gitmeyi planlıyor.

Tecrübeli teknik adam Alanyaspor’a karşı yeniden 3’lü savunma ile takımı sahaya çıkarmayı planlıyor. Buruk’un bir son 2 maçta kulübeye gönderdiği Mertens’i yeniden ilk 11’e çekmeyi düşündüğü öğrenildi. Buruk, böylece Osimhen’in daha fazla topla buluşmasını amaçlıyor.

Özellikle Barış ve Sallai’nin asist konusunda yetersiz kalması nedeniyle Buruk’un yeniden Mertens’in yer aldığı bir formül üzerinde durduğu belirtildi.

Mertens, Galatasaray kariyerinde Alanyaspor’a karşı hep başarılı oldu. Belçikalı oyuncunun, Akdeniz ekibiyle yapılan maçlarda 5 gol, 5 asiste imza atması zorlu deplasman öncesi önemli bir veri olarak Okan Buruk’un önünde bulunuyor.

Osimhen ve Morata’yı beraber sahaya sürüp arkalarında Mertens’e şans vermeyi düşünen Okan Buruk böylece ön tarafta etkili bir hücum hattına sahip olacak.