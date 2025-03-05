Okan Buruk kadroya neşteri vurdu: Alanyaspor maçı öncesi flaş hamle

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Okan Buruk kadroya neşteri vurdu: Alanyaspor maçı öncesi flaş hamle

Galatasaray’da Alanyaspor maçı öncesi Teknik Direktör Okan Buruk kadroya neşteri vurdu. Tecrübeli teknik adam son 2 haftada gelen beraberlikler sonrası revizyona gitme kararı aldı.

Süper Lig’de en son Kasımpaşa ile berabere kalan Galatasaray, Alanyaspor’a konuk olacak. Son gelen beraberlik ile eleştiri okların hedefinde yer alan Teknik Diretktör Okan Buruk’un flaş hamle yapması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın Alanya deplasmanında kadroda revizyona gideceği öğrenildi.

Sarı kırmızılıların zorlu deplasmanda 2 haftalık aranın ardından yeniden 3’lü savunmaya dönmesi bekleniyor.

Teknik Direktör Okan Buruk kanatlarda Frankowski ve Barış Alper’e yer vermeyi düşünürken orta sahada ise Sara ve Torreira ikilisine yer vermeyi planlıyor. Sarı kırmızılılarda forvet hattında ise Osimhen ve Morata’nın birlikte oynaması bekleniyor. Öte yandan devre arasında kadroya katılan oyunculardan Lemina’nın stoperde görev alabileceği gelen haberler arasında yer alıyor.

Öte yandan Sallai, Mertens ve Ahmed Kutucu’nun maça yedek kulübesinde başlayacağı belirtiliyor.

Teknik direktör Okan Buruk’un kesin kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

Son Haberler
4 gollü maşta kazanan çıkmadı
4 gollü maşta kazanan çıkmadı
Özgür Erdursun canlı yayında açıkladı! Emekli ikramiyesi için kulis bilgisini sızdırdı
Özgür Erdursun canlı yayında açıkladı! Emekli ikramiyesi için kulis bilgisini sızdırdı
'Sigaram yok' dediği için öldürülmüştü! Genç sağlıkçının son görüntüleri ortaya çıktı
'Sigaram yok' dediği için öldürülmüştü! Genç sağlıkçının son görüntüleri ortaya çıktı
'Hakkını helal et' dedi, kayıplara karıştı! Her yerde aranıyor
'Hakkını helal et' dedi, kayıplara karıştı! Her yerde aranıyor
Yokuş aşağı kayan kamyon baklavacıya girdi! Dehşet anı kamerada
Yokuş aşağı kayan kamyon baklavacıya girdi! Dehşet anı kamerada